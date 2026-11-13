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Turecko a Katar podpísali dohodu o vzájomnej obrane
Turecký prezident tiež avizoval, že Turecko a Katar rozšíria spoluprácu v obrannom priemysle. Bližšie podrobnosti o obsahu dohody však nezverejnil.
Autor TASR
Istanbul 13. novembra (TASR) — Turecko a Katar podpísali v piatok dohodu o vzájomnej obrane, ktorá má ďalej posilniť vzťahy medzi týmito regionálnymi spojencami. Oznámila to kancelária tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana po jeho stretnutí s katarským emirom Tamímom bin Hamadom Ál Sáním v Istanbule. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
„Dohoda o vzájomnej obrane, ktorú dnes podpísali Turecko a Katar, dodá bratským vzťahom oboch krajín nový rozmer,“ uviedol Erdogan podľa tlačového vyhlásenia zverejneného jeho úradom.
Turecký prezident tiež avizoval, že Turecko a Katar rozšíria spoluprácu v obrannom priemysle. Bližšie podrobnosti o obsahu dohody však nezverejnil.
Katarský emir pricestoval do Istanbulu po tom, ako sa v tureckej Antalyi zúčastnil na klimatickej konferencii OSN COP31.
Turecko v auguste podpísalo regionálnu dohodu o obrane s Pakistanom, jediným štátom v moslimskom svete vlastniacim jadrové zbrane, a Saudskou Arábiou, na základe ktorého si tieto tri krajiny budú vzájomne pomáhať v prípade útoku na ktorúkoľvek z nich. Dohodu minulý týždeň ratifikoval turecký parlament. Ankara uviedla, že pakt nie je namierený proti žiadnej inej krajine a môžu sa k nemu pripojiť aj ďalšie štáty vrátane Egypta.
V októbri podpísali Katar, Indonézia, Pakistan a Turecko v Dauhe multilaterálne memorandum o porozumení týkajúce sa spolupráce v obrane.
Erdogan a katarský emir rokovali aj o Iráne. Podľa tureckého prezidenta budú obe krajiny naďalej spolupracovať s cieľom zabrániť opätovnému vypuknutiu vojny v oblasti Perzského zálivu a podporovať dialóg a mier. Témou rozhovorov boli aj izraelské útoky na palestínske Pásmo Gazy a tamojšia humanitárna situácia, snahy o normalizáciu pomerov v Sýrii a najnovší vývoj v Líbyi.
„Dohoda o vzájomnej obrane, ktorú dnes podpísali Turecko a Katar, dodá bratským vzťahom oboch krajín nový rozmer,“ uviedol Erdogan podľa tlačového vyhlásenia zverejneného jeho úradom.
Turecký prezident tiež avizoval, že Turecko a Katar rozšíria spoluprácu v obrannom priemysle. Bližšie podrobnosti o obsahu dohody však nezverejnil.
Katarský emir pricestoval do Istanbulu po tom, ako sa v tureckej Antalyi zúčastnil na klimatickej konferencii OSN COP31.
Turecko v auguste podpísalo regionálnu dohodu o obrane s Pakistanom, jediným štátom v moslimskom svete vlastniacim jadrové zbrane, a Saudskou Arábiou, na základe ktorého si tieto tri krajiny budú vzájomne pomáhať v prípade útoku na ktorúkoľvek z nich. Dohodu minulý týždeň ratifikoval turecký parlament. Ankara uviedla, že pakt nie je namierený proti žiadnej inej krajine a môžu sa k nemu pripojiť aj ďalšie štáty vrátane Egypta.
V októbri podpísali Katar, Indonézia, Pakistan a Turecko v Dauhe multilaterálne memorandum o porozumení týkajúce sa spolupráce v obrane.
Erdogan a katarský emir rokovali aj o Iráne. Podľa tureckého prezidenta budú obe krajiny naďalej spolupracovať s cieľom zabrániť opätovnému vypuknutiu vojny v oblasti Perzského zálivu a podporovať dialóg a mier. Témou rozhovorov boli aj izraelské útoky na palestínske Pásmo Gazy a tamojšia humanitárna situácia, snahy o normalizáciu pomerov v Sýrii a najnovší vývoj v Líbyi.