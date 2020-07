Turecko a Rusko budú pokračovať v úsilí o dosiahnutie prímeria v Líbyi

Ankara 22. júla (TASR) – Delegácie Turecka a Ruska sa dnes stretli v tureckej metropole Ankara, aby spolu prediskutovali vojnu v Líbyi. Obe krajiny, z ktorých každá v konflikte podporuje inú stranu, sa dohodli, že budú pokračovať v úsilí o dlhotrvajúce prímerie v tomto severoafrickom štáte. Uviedlo to turecké ministerstvo zahraničných vecí, na ktoré sa odvolala agentúra AP.



V spoločnom vyhlásení sa uvádza, že Rusko a Turecko budú spolupracovať, aby súperiace frakcie v Líbyi podnietili vytvoriť podmienky na trvalé a udržateľné prímerie.



Okrem toho sa dohodli, že sa budú spoločne usilovať, aby sa medzi bojujúcimi vládami začal politický dialóg.



Delegácie Ruska a Turecka zvážia vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny pre Líbyu a v Moskve plánujú v blízkej budúcnosti usporiadať ďalšie konzultácie, dodalo vyhlásenie.



Turecko spolu s OSN podporujú vládu národnej jednotky (GNA) v líbyjskej metropole Tripolis. Ich jednotky sa momentálne mobilizujú na hraniciach strategického mesta Syrta, kde sa nachádzajú hlavné ropné prístavy Líbye.



GNA sa snaží opäť zmocniť Syrty, keďže ju začiatkom tohto roku v rámci ofenzívy na Tripolis dobyla konkurenčná vláda z mesta Tobruk na východe krajiny, ktorú vedie poľný maršal Chalífa Haftar.



V Líbyi vypukol chaos po povstaní v roku 2011, ktoré viedlo k pádu dlhoročného režimu líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího. Odvtedy prebieha medzi ozbrojenými skupinami v Líbyi boj o kontrolu nad krajinou.



Nedávno sa však konflikt zmenil na zástupnú vojnu. Egypt, Spojené arabské emiráty a ďalšie zahraničné mocnosti, ktoré zaujal Haftarov protiislamistický postoj, poskytli jeho silám kritickú vojenskú pomoc.



Tento týždeň egyptský parlament schválil návrh na prípadné nasadenie príslušníkov egyptských ozbrojených síl v Líbyi. Tento krok by mohol viesť k priamej konfrontácii medzi Egyptom a Tureckom.



Americká armáda tiež obvinila Rusov, že zasahujú do konfliktu zasielaním bojových lietadiel a žoldnierov na podporu Haftarových jednotiek.