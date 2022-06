Turecko a S. Arábia po návšteve princa ohlásili novú éru spolupráce

Istanbul 23. júna (TASR) - Turecko a Saudská Arábia sú pripravené začať "novú éru" vzájomnej spolupráce. Uviedli to vo vyhlásení, ktoré zverejnili po stredajšej návšteve saudskoarabského korunného princa v Ankare. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry DPA.



Princ Muhammad ibn Salmán pricestoval do Turecka prvýkrát od brutálnej vraždy novinára Džamála Chášukdžího, ktorá sa udiala v roku 2018 na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule a vyvolala vážnu roztržku medzi oboma krajinami.



Ankara a Rijád v spoločnom vyhlásení zverejnenom tureckou prezidentskou kanceláriou uviedli, že chcú rozvíjať bilaterálnu "politickú, ekonomickú, vojenskú a bezpečnostnú" spoluprácu. Majú tiež v úmysle podporiť investície v oblasti energetiky, cestovného ruchu a obrany a podporiť rozvoj obchodných vzťahov.



Faktického vládcu saudskoarabskej monarchie v Ankare prijal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Podľa tureckých vyšetrovateľov Chášukdžího, ktorý písal kritické články o princovi Salmánovi, zavraždili členovia tímu agentov vyslaného do Turecka zo Saudskej Arábie. Telo novinára, ktoré vrahovia rozštvrtili, sa doteraz nenašlo.



Saudskoarabské úrady najskôr akúkoľvek spojitosť s vraždou novinára popierali. Neskôr priznali, že vraždu vykonali saudskoarabskí agenti, ktorí však údajne konali len na vlastnú päsť.



Americké tajné služby dospeli k záveru, že brutálnu vraždu novinára nariadil samotný korunný princ Salmán, čo Rijád dôrazne popiera. Aj turecký prezident svojho času vyhlásil, že vraždu nariadili "najvyššie špičky" saudskoarabskej vlády.



Skutočnosť, že k zabitiu došlo na území Turecka, viedla k prudkému zhoršeniu vzťahov medzi Ankarou a Rijádom. V posledných mesiacoch však obe tieto mocnosti súperiace o vplyv v regióne pracujú na normalizácii vzájomných kontaktov.