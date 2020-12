Turecko a USA diskutujú o sankciách uvalených na Ankaru

Ankara 30. decembra (TASR) - Turecko a Spojené štáty vedú rozhovory o vytvorení pracovnej skupiny, ktorá bude riešiť problém sankcií, uvalených Washingtonom na Turecko - amerického spojenca z NATO - za jeho nákup vyspelého ruského protivzdušného systému S-400. V stredu o tom informoval turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu, ktorého citovala tlačová agentúra AP.



Čavušoglu na koncoročnej tlačovej konferencii hodnotil tureckú zahraničnú politiku. Novinárom tiež povedal, že Turecko si želá "zdravšie" vzťahy so Spojenými štátmi za vlády novozvoleného prezidenta Joea Bidena.



USA oznámili sankcie tento mesiac, aby potrestali Turecko za jeho nákup ruského protivzdušného systému S-400. Uvalili ich na základe amerického zákona známeho ako CAATSA, ktorého zámerom je potláčať vplyv Ruska. Bolo to prvýkrát, čo sa zákon CAATSA použil na potrestanie spojenca USA.



Sankcie sú zacielené proti tureckej štátnej agentúre pre vojenské dodávky (SSB), s ktorou majú americké firmy zakázané obchodovať, proti šéfovi tejto agentúry Ismailovi Demirovi a trom ďalším vysokopostaveným predstaviteľom.



Turecko vlani kúpilo ruský protivzdušný systém S-400 v hodnote v prepočte zhruba dve miliardy eur, čím porušilo varovanie Severoatlantickej aliancie, že ruský systém protiraketovej obrany je nekompatibilný s vojenským vybavením aliancie. Podľa NATO tento systém predstavuje aj možnú hrozbu pre bezpečnosť celej aliancie.



Washington potrestal Ankaru aj v júli, keď ju vylúčil z vývoja "neviditeľnej" stíhačky F-35 a zo súvisiaceho výcvikového programu.



Vzťahy medzi oboma spojencami oslabujú mnohé iné spory, napríklad väznenie amerických občanov a personálu miestneho konzulátu, americká podpora sýrskych kurdských bojovníkov pokladaných Tureckom za teroristov a pobyt moslimského duchovného Fethullaha Gülena v USA. Toho Ankara pokladá za organizátora neúspešného pokusu o prevrat v Turecku v roku 2016.



"V roku 2020 boli naše vzťahy so Spojenými štátmi zatienené existujúcimi problémami," povedal Čavušoglu. "V roku 2021 sme pripravení pestovať naše vzťahy s novou administratívou zdravším spôsobom a sme pripravení urobiť kroky na prekonanie existujúcich problémov," dodal šéf tureckej diplomacie.



Čavušoglu doplnil, že návrh zriadiť turecko-americkú pracovnú skupinu prišiel od americkej strany. Technické rozhovory zamerané na vytvorenie pracovnej skupiny sa už začali.