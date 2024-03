Turecko a USA rokovali o Ukrajine, Gaze a bilaterálnych záležitostiach

Washington 9. marca (TASR) - Tureckí a americkí predstavitelia rokovali vo Washingtone o vojnách na Ukrajine a v Pásme Gazy, venovali sa aj rôznym bilaterálnym otázkam. Uviedol to v piatok turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Šéf tureckej diplomacie si myslí, že obe krajiny majú v súčasnosti s pozitívnejšou agendou príležitosť otvoriť novú kapitolu a pokračovať v prehlbovaní spolupráce.



"Pri zvládaní problémov, ktorým teraz čelíme, je dôležité uvedomiť si aj spoločný potenciál, ktorý môžu tieto dve krajiny vytvoriť, a príležitosti, ktoré môžu priniesť," povedal Fidan.



Turecký minister zahraničných vecí na stretnutí so svojím americkým kolegom Antonym Blinkenom zopakoval postoj Turecka, že v Pásme Gazy je potrebné okamžité a trvalé prímerie. Podľa jeho slov by krajiny mali urobiť viac pre zmiernenie humanitárnej katastrofy, ktorej čelia Palestínčania v Gaze, a pripravili pôdu pre riešenie konfliktu na úrovni dvoch štátov.



Obaja ministri hovorili aj o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine. Ankara verí, že je čas diskutovať o ceste k mieru, no zatiaľ v tomto smere nevidela ochotu z Kyjeva a Moskvy, uviedol šéf tureckej diplomacie. "Potrebujeme základ pre rozhovory, aby sa táto vojna zastavila, a dialóg, aby sme predišli ešte horším krízam," dodal.



Turecko a Spojené štáty sú stále v spore v mnohých otázkach. Jednou z nich je turecký nákup ruského protivzdušného systému S-400, na čo Washington reagoval sankciami a vylúčením Ankary z vývoja stíhačky F-35 a súvisiaceho výcvikového programu. Turecko je znepokojené podporou USA pre kurdských militantov v Sýrii, ktorých turecká vláda označuje za teroristov, pripomína Reuters.



Fidan povedal, že Ankara trvá na svojom postoji k týmto záležitostiam, no je ochotná o nich rokovať, ak bude Washington "otvorený".