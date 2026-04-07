Turecko aj Izrael odsúdili prestrelku pred konzulátom v Istanbule
Jeden útočník bol zabitý a ďalší dvaja zranení pri prestrelke s políciou.
Autor TASR
Jeruzalem 7. apríla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan aj izraelský rezort diplomacie odsúdili utorkovú prestrelku, ku ktorej došlo v pred sídlom izraelského konzulátu v tureckom Istanbule. Incident, pri ktorom zomrel jeden človek a niekoľko ďalších utrpelo zranenia, označili za akt „terorizmu“. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
„Budeme pokračovať v boji proti všetkým formám terorizmu a nedovolíme, aby... provokácie narušili bezpečnostnú situáciu v Turecku,“ povedal Erdogan v televíznom vystúpení.
Podobný postoj vyjadril aj Izrael. „Vážime si rýchlu reakciu tureckých bezpečnostných síl, ktoré tento útok zmarili. Izraelské zastupiteľské úrady po celom svete boli vystavené nespočetným hrozbám a teroristickým útokom. Teror nás neodradí,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí na platforme X.
Turecké médiá potvrdili, že muži, ktorí sa na konzulát v istanbulskej štvrti Bešiktaš pokúsili zaútočiť okolo 12.15 h miestneho času (11.15 h SELČ), boli ozbrojení strelnými zbraňami s dlhými hlavňami, oblečení v maskáčoch a na chrbtoch mali ruksaky.
Jeden útočník bol zabitý a ďalší dvaja zranení pri prestrelke s políciou. Menej vážne zranenia utrpeli aj dvaja policajti, oznámil guvernér Istanbulu Davut Gül. Incident podľa tureckého ministra spravodlivosti Akina Gürleka vyšetrujú úrady.
