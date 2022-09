Turecko: Arménsko by malo prestať provokovať Azerbajdžan

Istanbul 13. septembra (TASR) - Turecko v reakcii na opätovné boje v regióne Náhorný Karabach vyzýva Arménsko, aby "prestalo provokovať Azerbajdžan". Na Twitteri to napísal turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Arménsko by malo prestať provokovať Azerbajdžan a radšej sa sústrediť na mierové rokovania a spoluprácu s Azerbajdžanom," uviedol v utorok Čavušoglu po telefonáte s azerbajdžanským ministrom zahraničných vecí Džejhunom Bajramovom.



Arménsky premiér Nikol Pašinjan v utorok uviedol, že počas bojov s azerbajdžanskými jednotkami prišlo o život najmenej 49 príslušníkov arménskej armády. Dodal, že pravdepodobne nejde o konečný počet. Pašinjan tiež telefonoval so svetovými lídrami vrátane amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a ruského prezidenta Vladimira Putina a požiadal o "adekvátnu reakciu".



Medzi Azerbajdžanom a Arménskom vypukli v noci na utorok opätovne ťažké pohraničné boje. Ministerstvo obrany v Jerevane, na ktoré sa odvolali ruské tlačové agentúry, oznámilo, že azerbajdžanské sily zaútočili delostrelectvom a ťažkými zbraňami na tri arménske pozície a údajne použili aj drony.



Rezort obrany v Baku zase tvrdí, že boje vyvolal rozsiahly pokus o sabotáž zo strany Arménska, ktoré obvinil z "rozsiahlych podvratných činov" neďaleko okresov Daškasan, Kalbadžar a mesta Lačin ležiaceho na okraji sporného regiónu Náhorný Karabach.



Turecko sa počas konfliktu v roku 2020 postavilo na stranu Baku a Azerbajdžanu poskytlo ozbrojené drony, ktoré pomohli azerbajdžanským jednotkám získať späť územia v Náhornom Karabachu.



Najnovšie nepokoje by podľa AFP mohli ohroziť nielen mierové rokovania medzi Arménskom a Azerbajdžanom, ale aj zmierenie medzi Arménskom a Tureckom. Vzťahy medzi týmito krajinami totiž ochladli, keď Turci spáchali na Arménoch počas prvej svetovej vojny genocídu.