Baykar uvádza na trh nové bezpilotné lietadlo poháňané prúdov

Istanbul 16. decembra (TASR) - Turecká zbrojárska firma Baykar uviedla, že jej prvé bezpilotné bojové lietadlo s prúdovým pohonom v stredu dokončilo svoj prvý let.



Táto spoločnosť si naďalej získava popularitu na celom svete; naposledy tým, že pomáha ukrajinskej armáde v boji proti ruským ozbrojeným silám, informovala tlačová agentúra Reuters.



Baykar zverejnil video, na ktorom je vidno, ako lietadlo Kizilelma (Zlaté jablko) štartuje a neskôr sa vracia na leteckú základňu, ktorá sa nachádza v provincii Čorlu na severozápade Turecka, 85 kilometrov západne od Istanbulu.



Kizilelma zvýši maximálnu rýchlosť a nosnosť už existujúcich bezpilotných lietadiel v Turecku, ktoré zohrali významnú úlohu aj v konfliktoch v Líbyi a severnom Iraku.



Tento nový turecký stroj poháňaný prúdovým motorom má podobné vonkajšie znaky ako stíhačky piatej generácie. Selčuk Bayraktar – technologický riaditeľ spoločnosti Baykar – tvrdí, že Kizilelma okrem bežných misií bezpilotného lietadla bude schopná viesť aj súboje kategórie vzduch-vzduch.



Záujem o nákup tureckých bezpilotných lietadiel s palebnou silou prejavili Malajzia a Indonézia, pričom 20 kusov už bolo dodaných Spojeným arabským emirátom (SAE). Baykar plánuje do dvoch rokov dokončiť výstavbu svojho výrobného závodu na Ukrajine, ktorý je jediným takýmto zariadením mimo územia Turecka.



Turecko po vyradení stíhačiek Lockheed Martin F-35 Lightning II z programu prestavalo svoju lietadlovú loď pre stroje s vertikálnym vzletom, ktorá je stále vo výstavbe, na nosič bezpilotných lietadiel.



Táto lietadlová loď bude slúžiť ako základňa pre Kizilelmy a ďalšie bezpilotné lietadlá, ktoré používa turecká armáda.



Predchádzajúce bezpilotné lietadlo spoločnosti Baykar – Baykar Bayraktar TB2 – sa výrazne prejavilo vo svetových konfliktoch, čím sa spoločnosť Baykar dostala do svetového povedomia a stala sa významným výrobcom a vývozcom.



Medzinárodný dopyt po vrtuľových bezpilotných lietadlách spoločnosti Baykar prudko vzrástol po ich nasadení v Sýrii, na Ukrajine a v Líbyi, kde ich laserom navádzané strely pomohli pred dvoma rokmi odraziť ofenzívu ozbrojených síl podporovaných Spojenými arabskými emirátmi.