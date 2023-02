Blinken v Turecku požiadal čím skorší vstup Fínska a Švédska do NATO

Ankara 20. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok počas návštevy Turecka vyjadril zo strany Washingtonu podporu čo najrýchlejšiemu prijatiu Švédska a Fínska do NATO. Jeho turecký náprotivok Mevlüt Čavušoglu zdôraznil, že sú potrebné ďalšie kroky. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Fínsko a Švédsko podľa Blinkena už podnikli konkrétne kroky na splnenie záväzkov memoranda, ktoré s Tureckom podpísali v júni. Dodal, že Spojené štáty výrazne podporujú "čo najskorší" vstup týchto škandinávskych krajín do Aliancie. Pripomenul, že rozširovanie NATO nie je dvojstranná záležitosť s Tureckom.



Čavušoglu však uviedol, že členovia Aliancie musia Švédsko presvedčiť, aby podniklo viac krokov na vyriešenie požiadaviek Ankary a získalo jej podporu.



"Švédsko urobilo zmenu v zákonoch; my však pozorujeme, že vo Švédsku všetky tie aktivity naďalej pokračujú – aj financovanie, aj terorizmus, aj verbovanie a propaganda," povedal. "Ak uskutočnia kroky, ktoré presvedčia náš parlament a ľudí, môže v tomto smere nastať vývoj," dodal.



Fínsko a Švédsko o vstup do NATO oficiálne požiadali vlani v máji. Turecko vstup oboch krajín blokuje. Dôvodom je podpora Švédska kurdským a iným organizáciám, ktoré Ankara považuje za teroristické.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v januári uviedol, že Turecko by mohlo odobriť len žiadosť Fínska.



Blinken sa v pondelok vyjadril aj k rozsiahlemu zemetraseniu, ktoré pred dvomi týždňami zasiahlo juhovýchod Turecka, a ešte v nedeľu tieto oblasti navštívil spoločne s Čavušoglom, píše agentúra DPA.



Turecku a susednej Sýrii, ktorú otrasy takisto zasiahli, prisľúbil v mene USA ďalšiu materiálnu podporu.