Turecko blokuje spoluprácu Izraela s NATO už od začiatku vojny v Gaze

Ankara 1. augusta (TASR) - Turecko už od októbra blokuje spoluprácu medzi Izraelom a NATO pre vojnu v Pásme Gazy a podľa všetkého v tom bude pokračovať. Ankara uvádza, že Aliancia by nemala zasahovať do konfliktu. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry Reuters.



Izrael patrí medzi partnerov NATO a udržiava s niektorými členmi blízke vzťahy. Pred začiatkom konfliktu v Pásme Gazy 7. októbra minulého roka sa Turecko už snažilo napraviť svoje napäté vzťahy s Izraelom. Ankara však odsudzuje izraelskú operáciu v Gaze, ktorú označuje za genocídu a na základe ktorej zastavila aj bilaterálny obchod s krajinou. Rovnako tak kritizuje viacerých západných spojencov pre podporu Izraela.



Turecko od októbra vetovalo všetky aktivity NATO s Izraelom vrátane spoločných rokovaní či cvičení. Ankara uvádza, že krajina porušuje základné zásady NATO a zároveň aj ľudské práva.



Vyšetrovanie OSN už v júni zistilo, že Izrael aj Hamas sa na začiatku vojny dopustili vojnových zločinov. Izrael tieto tvrdenia však odmieta a vyhlasuje, že cieľom operácie v Gaze je zlikvidovanie hnutia Hamas.



Turecko bude podľa zdrojov agentúry Reuters aj naďalej blokovať spoluprácu a interakcie NATO a Izraela, dokým sa konflikt neskončí.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po júlovom summite NATO vo Washingtone vyhlásil, že NATO by nemalo pokračovať v spolupráci s Izraelom. Izrael na to tento týždeň reagoval výzvou Aliancii, aby Turecko vylúčila pre údajné hrozby Erdogana.