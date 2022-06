Turecko bude na budúci týždeň hostiť rozhovory o ukrajinskom obilí

Istanbul 21. júna (TASR) - Turecko bude na budúci týždeň hostiť predstaviteľov Ruska, Ukrajiny a OSN na rozhovoroch zameraných na obnovenie vývozu obilnín cez Čierne more, ktorý zablokovalo Rusko. Informovali o tom v utorok turecké médiá, ktoré citovala tlačová agentúra AFP.



Stretnutiu v Istanbule bude predchádzať návšteva v Moskve, ktorú tento týždeň uskutoční delegácia tureckých ozbrojených síl, uviedli televízie NTV a CNN Türk s odvolaním sa na zdroje z tureckého prezidentského úradu.



V ukrajinských prístavoch sú v súčasnosti uviaznuté milióny ton pšenice a ďalších obilnín - prístavy buď blokujú alebo okupujú ruské sily a plavidlá ohrozujú aj míny v mori.



Ako uviedlo turecké ministerstvo zahraničných vecí, OSN predložila plán na umožnenie vývozu obilnín, podľa ktorého by sa vytvorili bezpečné koridory pomimo známych mín.



Takýto plán si nevyžaduje zdĺhavé a zložité odmínovacie operácie, povedal minulý týždeň turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu.



Iniciatívu podporila aj Európska únia, ale Kyjev dal na ňu opatrnú odpoveď, pretože sa snaží nájsť vývozné trasy po súši, ktoré si nevyžadujú rozhovory s Rusmi.



Čavušoglu hostil tento mesiac v Ankare svojho kolegu, ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, a diskutovali spolu práve o tejto záležitosti, ale bez záverečného výsledku.



V správach tureckých médií sa neuvádzalo, kto konkrétne príde v delegáciách na budúcotýždňové stretnutie.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan diskutoval v pondelok o dodávkach obilnín s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.



Turecko sa "snaží spolu s OSN zariadiť vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more, aby odvrátilo celosvetovú potravinovú krízu", oznámil v utorok Erdoganov úrad.