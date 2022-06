Turecko bude v Bruseli rokovať o výhradách voči rozširovaniu NATO

Ankara 17. júna (TASR) - Tureckí predstavitelia budú v nedeľu v Bruseli rokovať o výhradách Ankary voči členstvu Fínska a Švédska v Severoatlantickej aliancii. V piatok to uviedol turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Čavušoglu povedal, že do Bruselu odcestuje hovorca tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana Ibrahim Kalin, ktorý je zároveň Erdoganovým hlavným poradcom pre zahraničnú politiku, a tiež námestník tureckého ministra zahraničných vecí Sedat Önal.



"Önal a hovorca prezidenta Ibrahim Kalin odcestujú do Bruselu v nedeľu večer," povedal Čavušoglu, podľa ktorého sa tam stretnú s predstaviteľmi NATO. Rozhovory by podľa neho mali vychádzať s dokumentu, ktorý vypracovalo Turecko v reakcii na príslušné návrhy Aliancie.



Fínsko a Švédsko v máji oficiálne požiadali o vstup do Severoatlantickej aliancie. Začiatok prístupových rokovaní týchto severských krajín však zablokovalo Turecko.



Ankara tvrdí, že Helsinki a Štokholm poskytujú útočisko členom zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK) a tiež stúpencom exilového moslimského duchovného Fethullaha Gülena, ktorý podľa Ankary stojí za neúspešným pokusom o prevrat v Turecku v roku 2016.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa ešte začiatkom júna vyjadril, že by chcel túto záležitosť vyriešiť ešte do summitu NATO, ktorý sa uskutoční 28.-30. júna v Madride. V nedeľu však svoje tvrdenie korigoval s tým, že madridská schôdzka lídrov nebola nikdy chápaná ako konečný termín na urovnanie sporu.



Ankara uviedla, že summit v Madride nevníma ako konečný termín na rozhodnutie o rozšírení Aliancie a pokrok v tejto otázke bude dosiahnutý len vtedy, keď budú vyriešené jej výhrady.