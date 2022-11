Turecko bude v Bukurešti rokovať o vstupe Švédska a Fínska do NATO

Istanbul 28. novembra (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v pondelok uviedol, že sa v utorok v Bukurešti stretne so svojimi švédskymi a fínskymi partnermi, aby prediskutovali snahu ich krajín stať sa členmi Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Zajtra sa stretneme v Bukurešti v trojstrannom formáte s ministrami zahraničných vecí Švédska a Fínska," povedal Čavušoglu, ako ho citovala súkromná turecká televízia NTV. V utorok sa v rumunskej metropole začína dvojdňové zasadanie Severoatlantickej rady (NAC) na úrovni ministrov zahraničných vecí.



Dodal, že "schvaľovací proces sa vyvíja pozitívne", avšak obe krajiny musia stále podniknúť potrebné "kroky".



Fínsko a Švédsko v polovici mája oficiálne požiadali o vstup do organizácie NATO pre obavy spojené s ruskou inváziou na Ukrajinu. Po desaťročiach sa tak odchýlili od politiky neutrality. Ich začlenenie do NATO doposiaľ ratifikovalo 28 z 30 členských štátov. Stále tak ešte neurobilo Maďarsko ani Turecko.



Ankara obe severské krajiny obviňuje, že poskytujú útočisko členom kurdskej organizácie, ktorých označuje za teroristov.



Nový švédsky premiér Ulf Kristersson začiatkom novembra navštívil Ankaru, kde sa stretol s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v nádeji, že tureckého lídra presvedčí, aby upustil od svojich námietok voči týmto severským krajinám. Prisľúbil, že Švédsko zaujme pevnejší postoj voči boju so zločinom a terorizmom.