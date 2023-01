Turecko by mohlo schváliť fínsku žiadosť do NATO skôr než švédsku

Ankara 30. januára (TASR) - Turecko môže odobriť členstvo Fínska v Severoatlantickej aliancii (NATO) ešte pred schválením žiadosti Švédska, ak s tým budú Aliancia i obe tieto škandinávske krajiny súhlasiť, uviedol v pondelok turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Čavušoglu označil žiadosť Fínska za "menej problematickú", než je to v prípade Švédska. Ankara totiž obviňuje Štokholm, že nedokáže podniknúť konkrétne kroky voči skupinám, ktoré Turecko považuje za teroristické.



Nedávno vyvolali hnev Ankary protesty s pálením Koránu, ktoré pred tureckými ambasádami v Štokholme a Kodani zorganizoval dánsko-švédsky protiislamský aktivista Rasmus Paludan.



"Podľa môjho názoru by bolo spravodlivé rozlišovať medzi problematickou a menej problematickou krajinou," povedal Čavušoglu novinárom počas spoločnej tlačovej konferencie s portugalským rezortným kolegom Joaom Gomesom Cravinhom.



"Veríme, že ak NATO a tieto krajiny prijmú takéto rozhodnutie, môžeme (ponuku Fínska) vyhodnotiť samostatne," dodal Čavušoglu.



Švédsko a Fínsko spoločne požiadali o vstup do Aliancie po tom, čo Rusko 24. februára 2022 vojensky napadlo Ukrajinu. NATO na prijatie nových členov jednomyseľný súhlas všetkých 30 členských krajín, pripomína AP.