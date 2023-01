Turecko by podľa Erdogana mohlo schváliť vstup do NATO pre Fínsko

Istanbul 29. januára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu po prvý raz povedal, že Turecko by mohlo súhlasiť s členstvom Fínska v NATO bez toho, aby odsúhlasilo aj vstup susedného Švédska. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Ak to bude potrebné, môžeme dať odlišnú odpoveď, pokiaľ ide o Fínsko. Švédsko bude otrasené, keď pre Fínsko dáme rozdielnu odpoveď," povedal Erdogan. Takisto Švédsko opakovane vyzval, aby vyhovelo žiadosti Ankary o vydanie podozrivých osôb. "Ak sa naozaj chcete pripojiť k NATO, týchto teroristov nám vrátite," povedal turecký prezident.



Turecko minulý týždeň odložilo na neurčito nové kolo rokovaní so Švédskom a Fínskom o schválení ich vstupu do Severoatlantickej aliancie.



Obe krajiny potrebujú súhlas všetkých 30 členských krajín vrátane Turecka. Ich žiadosti o vstup neschválilo ani Maďarsko – tamojší premiér Viktor Orbán však prisľúbil, že parlament ich odsúhlasí na budúci mesiac.



Erdogan obviňuje Švédsko z toho, že poskytuje útočisko členom Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú vníma Ankara aj jej západní spojenci ako teroristickú organizáciu.