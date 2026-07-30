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Turecko chce byť súčasťou koalície, ktorá by mohla nahradiť UNIFIL
Záujem zúčastniť sa na novej iniciatíve už prejavilo viacero krajín, medzi nimi Francúzsko a Taliansko.
Autor TASR
Ankara 30. júla (TASR) - Ankara má záujem byť súčasťou novej medzinárodnej koalície v Libanone, ktorá by mohla nahradiť Dočasné mierové sily OSN (UNIFIL) po skončení ich mandátu. Na tlačovej konferencii počas návštevy libanonského prezidenta Džúzífa Awna to vyhlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AP.
V UNIFIL na juhu Libanonu pôsobí približne 7500 vojakov z takmer 50 krajín a boli nasadení v roku 1978 po prvej izraelskej invázii do Libanonu. Vlani v auguste Bezpečnostná rada OSN jednomyseľne schválila ukončenie misie UNIFIL do konca roka 2026, čím vyhovela Spojeným štátom a Izraelu.
„Po stiahnutí súčasných medzinárodných síl chce Turecko participovať na všetkých iniciatívach, ktoré budú spustené na podporu bezpečnosti v regióne a na zabezpečenie suverenity Libanonu,“ uviedol Erdogan.
Záujem zúčastniť sa na novej iniciatíve už prejavilo viacero krajín, medzi nimi Francúzsko a Taliansko. Zatiaľ však nie je jasná jej forma a mandát nasadených jednotiek.
Awn navštívil Turecko v čase, keď sa v Libanone utíšili boje medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh. Izraelskí vojaci však naďalej okupujú rozsiahle oblasti na juhu krajiny.
V UNIFIL na juhu Libanonu pôsobí približne 7500 vojakov z takmer 50 krajín a boli nasadení v roku 1978 po prvej izraelskej invázii do Libanonu. Vlani v auguste Bezpečnostná rada OSN jednomyseľne schválila ukončenie misie UNIFIL do konca roka 2026, čím vyhovela Spojeným štátom a Izraelu.
„Po stiahnutí súčasných medzinárodných síl chce Turecko participovať na všetkých iniciatívach, ktoré budú spustené na podporu bezpečnosti v regióne a na zabezpečenie suverenity Libanonu,“ uviedol Erdogan.
Záujem zúčastniť sa na novej iniciatíve už prejavilo viacero krajín, medzi nimi Francúzsko a Taliansko. Zatiaľ však nie je jasná jej forma a mandát nasadených jednotiek.
Awn navštívil Turecko v čase, keď sa v Libanone utíšili boje medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh. Izraelskí vojaci však naďalej okupujú rozsiahle oblasti na juhu krajiny.