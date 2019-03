Turecko chce kúpiť protivzdušný systém S-400 aj napriek nevôli USA

Systém protivzdušnej obrany by v Turecku mali začať rozmiestňovať už v októbri.

Ankara 8. marca (TASR) - Turecký minister obrany Hulusi Akar v piatok potvrdil, že Turecko neodstúpi od zmluvy s Ruskom o nákupe systému protivzdušnej obrany S-400. Daný kontrakt je terčom kritiky Spojených štátov, ktoré Ankare v súvislosti s ním pohrozili poškodením vzájomných vzťahov. Informovala o tom agentúra Anadolu.



"Nákup protivzdušného systému S-400 nie je otázkou našich preferencií, ale nevyhnutnou potrebou národnej bezpečnosti. Turecko je povinné chrániť 82 miliónov svojich občanov," uviedol Akar počas interview pre tureckú agentúru Anadolu a dodal, že systém protivzdušnej obrany by v Turecku mali začať rozmiestňovať už v októbri.



Akar tak nadviazal na štvrtkové vyhlásenie tureckého viceprezidenta Fuata Oktaya, ktorý vyhlásil, že Ankara "neodstúpi od nákupu ruského S-400, keďže už podpísala kontrakt".



Turecko sa pre nákup ruského protivzdušného systému ocitlo pod paľbou kritiky Washingtonu, ktorý Ankaru v tejto súvislosti varoval, že daný kontrakt poškodí turecko-americké vzťahy a postavenie Turecka v rámci NATO. USA zároveň Erdoganovej vláde pohrozili, že jej nedodajú stíhacie lietadlá F-35.



Podľa zmluvy z roku 2017 by Turecko malo od Ruska kúpiť štyri batérie S-400 v hodnote 2,5 miliardy dolárov. Ankara sa na Moskvu so žiadosťou o nákup tohto systému obrátila po tom, ako nedokázala uzavrieť kontrakt so Spojenými štátmi na nákup amerického systému Patriot.



Washington už medzitým avizoval svoje odhodlanie dodať Turecku Patriot namiesto ruských protivzdušných kompletov. Predstavitelia Erdoganovej vlády síce nevylúčili nákup amerického systému, ale len v podobe doplnku k S-400.