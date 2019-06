Turecko chce rozšíriť ťažbu zemného plynu v ekonomickej zóne Cypru

Lídri EÚ, ktorí sa vo štvrtok stretli na summite EÚ v Bruseli, hovorili v tejto súvislosti o okamžitom a negatívnom vplyve, ktorý majú tieto nelegálne kroky (Ankary) na vzťahy EÚ a Turecka.

Ankara 21. júna (TASR) - Turecko by malo čoskoro začať realizovať v poradí už druhý prieskumný vrt vo výlučnej ekonomickej zóne Cypru. Lídri EÚ medzitým na summite v Bruseli vyhlásili, že takýto krok Ankary poškodí vzťahy s Úniou. V piatok o tom písala agentúra AP.



Turecký minister energetiky Fatih Dönmez nastúpil vo štvrtok počas slávnostnej ceremónie na palubu 230-metrového plavidla Yavuz, ktoré by podľa jeho slov malo v najbližších mesiacoch začať realizovať prieskumné vrty na východnom pobreží Cypru.



Iné turecké plavidlo už uskutočňuje vrtné práce vo vodách na západ od ostrova, v oblasti ktorú Nikózia považuje za súčasť svojej výlučnej ekonomickej zóny.



Lídri EÚ, ktorí sa vo štvrtok stretli na summite EÚ v Bruseli, hovorili v tejto súvislosti o "okamžitom a negatívnom vplyve, ktorý majú tieto nelegálne kroky (Ankary) na vzťahy EÚ a Turecka".



Vo svojom spoločnom vyhlásení uviedli, že "bezodkladne navrhnú primerané kroky, vrátane konkrétnych opatrení". Predseda Európskej komisie Jean-Claud Juncker v tejto súvislosti zdôraznil, že nepôjde o "mäkkú odpoveď".



Dönmez medzitým vyhlásil, že Turecko bude "do konca" brániť svoje práva, ako aj práva cyperských Turkov, na nerastné bohatstvo v danej oblasti.



Výlučná ekonomická zóna je oblasť približne vo vzdialenosti od 22 kilometrov od pobrežia do vzdialenosti 370 kilometrov od pobrežia, v ktorej si môže štát nárokovať ťažbu nerastných surovín alebo rybolov. Neplatia tu však už daňové zákony a predmetný štát tu ani nemôže zadržať lode.