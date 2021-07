Turecko chce strážiť letisko v Kábule aj po odsune NATO z Afganistanu

Istanbul 1. júla (TASR) - Turecko bude pravdepodobne strážiť letisko v Kábule aj po tom, ako sa jednotky Severoatlantickej aliancie tento rok stiahnu z Afganistanu. Uviedol to vo štvrtok hovorca tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, informovala agentúra DPA.



Misia NATO zameraná na výcvik, poradenstvo a podporu afganských vládnych síl sa skončí zavŕšením odsunu jednotiek Aliancie v septembri. Turecko, ktoré je členom NATO, zaisťuje ochranu kábulského letiska a podľa vyjadrenia Ankary je ochotné tam ponechať svojich vojakov aj naďalej.



Pokračovanie tureckej prítomnosti by bolo možné na základe nového mandátu OSN alebo bilaterálnej dohody s afganskou vládou a súhlasu hnutia Taliban.



Erdoganov hovorca Ibrahim Kalin uviedol, že Turecko udržiava komunikačné kanály s Talibanom.



Kábulské letisko predstavuje dilemu pre USA i iné krajiny, ktorých vojaci odchádzajú z Afganistanu, najmä v súvislosti s tým, ako by evakuovali svojich diplomatov a ďalších občanov v prípade rozšírenia bojov.



Erdogan nedávno spojil pokračujúcu prítomnosť tureckých vojakov v Afganistane s "diplomatickou, logistickou a finančnou" podporou Spojených štátov. Obe strany vedú rozhovory o dohode. Turecko by mohlo tiež zaisťovať bezpečnosť zahraničných zastupiteľstiev.



USA očakávajú, že ponechajú v Afganistane nejakých vojakov na ochranu svojej diplomatickej prítomnosti v Kábule.