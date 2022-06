Turecko chce rokovať s Ruskom, Ukrajinou a OSN o vývoze obilia

Istanbul 16. júna (TASR) - Turecko je pripravené zorganizovať štvorstranné stretnutie za účasti Organizácie Spojených národov (OSN), Ruska a Ukrajiny s cieľom stanoviť podmienky vývozu obilia z ukrajinských prístavov cez Čierne more. Uviedol to v stredu turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



OSN podľa šéfa tureckého rezortu diplomacie predložila plán na uvoľnenie vývozu obilia z ukrajinských prístavov. Pre plavidlá tak môžu byť vytvorené bezpečnostné koridory aj bez odmínovania čiernomorských prístavov, uviedol Čavušoglu.



"Ak s tým bude Rusko súhlasiť, v Istanbule sa uskutoční štvorstranné stretnutie," povedal turecký minister zahraničných vecí.



Podľa hovorcu generálneho tajomníka OSN Stéphana Dujarrica zohráva Ankara dôležitú úlohu pri riešení tejto situácie, ktorá vyvoláva celosvetové obavy z nedostatku potravín.



"V tejto záležitosti úzko spolupracujeme s tureckými predstaviteľmi. Som presvedčený, že úloha tureckej armády bude v tomto smere kľúčová," povedal Dujarric.



Turecko na žiadosť OSN poskytlo svoje služby pri zabezpečovaní prechodu námorných konvojov z ukrajinských prístavov - aj napriek mínam umiestneným v Čiernom mori, ktoré sa údajne nachádzajú aj pri tureckom pobreží, píše AFP.



Ukrajina patrí k najväčším producentom obilia na svete. Vývoz cez ukrajinské prístavy sa však zastavil v dôsledku ruskej invázie.



Čavušoglu minulý týždeň v Ankare rokoval so svojím tureckým náprotivkom Sergejom Lavrovom. Ruský minister zahraničných vecí po tomto stretnutí uviedol, že Rusko je v spolupráci s Tureckom pripravené garantovať bezpečnosť plavidiel z ukrajinských prístavov, ktoré sa budú plaviť cez Bosporský prieliv.



Turecko zdieľa s Ruskom a Ukrajinou námornú hranicu v Čiernom mori a s oboma krajinami udržuje dobré vzťahy. Ankara kritizuje ruskú inváziu na Ukrajine; nepridala sa však k rozsiahlym ekonomickým sankciám Západu voči Rusku. Snaží sa tiež pôsobiť ako sprostredkovateľ v snahách o urovnanie rusko-ukrajinského konfliktu.