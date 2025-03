Turecko chce zablokovať vyše 700 účtov na platforme X

Istanbul 24. marca (TASR) - Úrady v Turecku vyzvali na zablokovanie viac než 700 účtov na platforme X v čase, keď vláda čelí masovým protestom opozície po zadržaní starostu Istanbulu Ekrema Imamogla. Uviedla to v nedeľu spoločnosť X, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Namietame proti viacerým súdnym príkazom tureckého úradu pre informačné a komunikačné technológie na zablokovanie viac než 700 účtov spravodajských organizácií, novinárov, politických osobností, študentov a ďalších osôb v rámci Turecka," uviedol vo vyhlásení komunikačný tím platformy.



"Poskytovanie platformy odhodlanej brániť právo každého jednotlivca na slobodu prejavu je pre X prvoradé a domnievame sa, že toto rozhodnutie tureckej vlády je nielen nezákonné, ale bráni miliónom tureckých používateľov v spravodajstve a politickom diskurze v ich krajine. S potešením budeme brániť tieto princípy prostredníctvom právneho systému. X bude vždy brániť slobodu prejavu všade, kde pôsobíme," uviedla spoločnosť.



Demonštrácie v Turecku pokračovali v nedeľu už piaty deň po sebe. Začali sa v stredu po zatknutí Imamogla v súvislosti s vyšetrovaním korupcie a terorizmu. V nedeľu bol starosta najväčšieho tureckého mesta vzatý do väzby a "dočasne" zbavený funkcie. Imamoglu popiera všetky obvinenia a obvinil vládu, že sa ho ako konkurenta tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana snaží prostredníctvom vyšetrovania odsunúť na vedľajšiu koľaj.



Opozičná Republikánska ľudová strana (CHP) Imamogla zároveň v nedeľňajších straníckych primárkach zvolila za svojho prezidentského kandidáta vo voľbách, ktoré by sa mali konať v roku 2028.