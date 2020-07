Turecko chce zaviesť prísnejšiu kontrolu sociálnych sietí

Istanbul 1. júla (TASR) - Turecko začne regulovať činnosť internetových sociálnych sietí alebo ich úplne zablokuje. Vyhlásil to v stredu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorého citovala agentúra Reuters.



Erdoganov zať a minister financií Berat Albayrak v utorok oznámil na Twitteri, že sa mu narodilo štvrté dieťa. Po tomto ozname začalo viacero užívateľov urážať jeho ženu; niekoľko z nich bolo následne zadržaných.



"Už rozumiete, prečo sme proti sociálnym sieťam ako YouTube, Twitter a Netflix? Tieto platformy sa do tohto štátu nehodia. Chceme ich zastaviť a kontrolovať a preto čo najskôr v parlamente predstavíme návrh nového zákona," povedal Erdogan členom svojej strany AKP.



Podľa tureckého prezidenta za zvýšením počtu "nemorálnych činov" na sociálnych sieťach stojí nedostatok regulačných opatrení.



Turecko v júni ostro skritizovalo Twitter po tom, ako táto sociálna sieť pozastavila 7000 profilov, ktoré podporovali Erdogana. Ankara spoločnosť kritizovala za to, že chce "pošpiniť (tureckú) vládu" a "pretransformovať tureckú politiku," priblížila Reuters.



Erdogan v stredu oznámil, že firmy, ktoré spravujú jednotlivé sociálne siete, budú musieť mať v Turecku svojich predstaviteľov. Ich úlohou by malo byť podľa neho riešenie právnych podnetov, ktoré internetové spoločnosti v súčasnosti ignorujú.



Vedúci komunikačného oddelenia prezidenta Fahrettin Altun však povedal, že Erdoganove poznámky boli "vytrhnuté z kontextu" a že turecká vláda firmy iba žiada, aby si v krajine otvorili kancelárie. "Je to márny pokus vykresliť prístup nášho prezidenta ako represívny a obmedzujúci," povedal Altun.



Ankara dlhodobo prísne kontroluje obsah sociálnych médií, najmä počas vojenských operácii a súčasnej koronavírusovej pandémie, približuje agentúra Reuters.