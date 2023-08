Turecko chcelo v Prahe sochu Atatürka, mestská časť to odmietla

Praha 14. augusta (TASR) - Mestská časť Praha 6 po konzultácii s českým ministerstvom zahraničných vecí odmietla žiadosť Turecka, aby v jej štvrti postavili sochu zakladateľa a prvého tureckého prezidenta Mustafu Kemala Atatürka. V pondelok to na svojom webe uviedla Praha 6. Turecké veľvyslanectvo chcelo sochu postaviť k 100. výročiu vzniku republiky, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Celú vec sme dôkladne posúdili, zaoberal sa tým náš odbor územného rozvoja, konzultovali sme to tiež s ministerstvom zahraničných vecí a rozhodli sme sa inštaláciu sochy nerealizovať," povedal starosta mestskej časti Praha 6 Jakub Stárek.



So žiadosťou o umiestnenie sochy oslovil začiatkom roka vedenie mestskej časti turecký veľvyslanec Egemen Bagis. Stárek ho podľa svojich slov už o rozhodnutí informoval.



Podľa českého Deníka N mala byť socha vysoká tri metre a mala stáť na 1,5 metra vysokom podstavci. Ambasáda chcela sochu postaviť do 29. októbra, keď si Turecko pripomenie 100 rokov od svojho vzniku.



O vztýčenie Atatürkovej sochy v ČR sa Turci usilovali už v roku 2015. Chceli ju postaviť v Karlových Varoch, kde sa turecký prezident v roku 1918 liečil. K tomu však nedošlo, pretože sa proti tomu postavila arménska komunita.



Historik Marek Jandák z Ústavu pre súčasné dejiny Akadémie vied ČR pre server Novinky.cz pripomenul, že Atatürk sa podieľal na etnických čistkách preživších arménskej genocídy v roku 1922.



Mustafa Kemal (neskôr Atatürk – otec Turkov) sa narodil v Solúne, ktorý v tom čase patril Osmanskej ríši. Bol dôstojníkom v tureckej armáde, zúčastnil sa na niekoľkých vojnách a bitkách. Po skončení prvej svetovej vojny a páde Osmanskej ríše sa stal prvým tureckým prezidentom. Zaslúžil sa o vytvorenie moderného svetského tureckého štátu, industrializáciu či emancipáciu žien. Vládol autokraticky až do svojej smrti.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)