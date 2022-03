Ďalšie rokovania Ukrajiny a Ruska sa v pondelok začnú v Istanbule

Ankara/Kyjev 28. marca (TASR) - Ďalšie kolo mierových rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom sa má začať v pondelok v Istanbule. Bez bližších podrobností to v pondelok oznámil nemenovaný popredný turecký predstaviteľ, ktorého citovala agentúra Reuters.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa v nedeľu telefonicky dohodol so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, že ďalšie kolo mierových rokovaní sa uskutoční v Istanbule. Ankara dúfa, že rozhovory povedú k dosiahnutiu prímeria.



Poradca ukrajinského ministra vnútra Vadym Denysenko naopak v pondelok uviedol, že na rokovaniach neočakáva dosiahnutie nijakého zásadného posunu. "Nemyslím si, že v hlavných otázkach dôjde k nejakému pokroku," povedal.



Turecko podľa slov zástupcu šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Ihora Žovkvu patrí ku krajinám, ktoré by mohli Kyjevu poskytnúť bezpečnostné záruky ako súčasť prípadne dohody o ukončení vojny dosiahnutej s Ruskom. "Turecko patrí medzi krajiny, ktoré by sa v budúcnosti mohli stať garantmi našej bezpečnosti," povedal Žovkva.



Kyjev požaduje právne záväzné bezpečnostné záruky, ktorými by skupina krajín poskytla Ukrajine ochranu pred budúcimi útokmi.