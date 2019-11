Turecko deportovalo dvoch Belgičanov podozrivých z terorizmu

Ankara 29. novembra (TASR) - Turecko v piatok deportovalo späť do vlasti dvoch občanov Belgicka, ktorí sú podozriví z členstva v teroristickej organizácii. S odvolaním sa na vyhlásenie tureckého ministerstva vnútra o tom informovala agentúra DPA.



Turecký rezort vnútra oznámil deportáciu na Twitteri, pričom obe osoby označil ako "zahraničných teroristických bojovníkov" bez toho, aby poskytol podrobnejšie informácie.



Svoj zámer deportovať cudzích občanov, ktorí sú podozriví z členstva v teroristických organizáciách späť do krajín ich pôvodu, oznámila Ankara ešte 11. novembra.



Celkovo bolo z Turecka doteraz takýmto spôsobom deportovaných 15 cudzincov vrátane občanov Spojených štátov a Nemecka, ale aj iných európskych krajín.



Turecký minister vnútra Süleyman Soylu okrem toho ešte v utorok oznámil, že do Francúzska bude deportovaných 11 osôb podozrivých z členstva v extrémistickom hnutí Islamský štát (IS), ktorí boli zadržaní v Sýrii.



Agentúra Anadolu v minulosti informovala, že tureckých repatriačných zariadeniach čaká na deportáciu 944 cudzích štátnych príslušníkov z 36 krajín.