Turecko deportovalo piatich Nemcov podozrivých z terorizmu

Instanbul 4. decembra (TASR) - Piatich nemeckých "zahraničných teroristických bojovníkov" deportovali z Turecka do Nemecka. V utorok večer o tom informovalo turecké ministerstvo vnútra, píše agentúra DPA.



Vo vyhlásení sa ďalšie podrobnosti neuvádzajú. Podľa neho proces deportácií zahraničných bojovníkov z Turecka späť do vlastí, ktorý sa začal 11. novembra, pokračuje.



Ankara trvá na tom, že nie je hotelom pre členov extrémistických skupín. Turecko taktiež tvrdí, že týchto ľudí bude deportovať aj v prípade, pokiaľ im v krajine, odkiaľ pochádzajú, zrušili občianstvo.



Agentúra DPA získala medzičasom informácie o podozrivej príslušníčke extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorá sa aj so svojimi štyrmi deťmi chystá pristáť v Nemecku. Žena mala podľa správy DPA do Nemecka pricestovať ešte v utorok večer a úrady ju plánovali bezprostredne zadržať. Zatykač vydala spolková krajina Dolné Sasko, uviedli podľa DPA zdroje z prostredia bezpečnostných služieb.



Nemenovaná žena je vo veku 20-30 rokov a má zároveň nemecké i sýrske občianstvo. Úrady ju upodozrievajú z členstva v IS v Sýrii. Po pristátí vo Frankfurte nad Mohanom sa jej ujme polícia, pracovníci z úradu pre starostlivosť o mládež a odborníci na deradikalizáciu.