Turecko plánuje deportovať 11 Francúzov, ktorí sa pridali k IS

Ankara 28. novembra (TASR) - Turecko plánuje začiatkom decembra repatriovať 11 zajatých Francúzov, ktorí sa pridali k teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Informovala o tom vo štvrtok turecká agentúra Anadolu s odvolaním sa na vyhlásenie tureckého ministra vnútra Süleymana Soyla.



Ako pripomenula agentúra Reuters, Turecko začalo s deportáciami zajatých zahraničných militantov Islamského štátu začiatkom novembra. Do Nemecka už deportovalo sedem nemeckých občanov a jedného Američana poslalo späť do Spojených štátov.



V Turecku je vo väzbe 1200 zahraničných príslušníkov Islamského štátu, pričom počas nedávnej vojenskej operácie na severe Sýrie bolo zajatých 287 jeho členov.



Turecko v ostatných týždňoch kritizovalo západné krajiny za to, že odmietajú repatriovať svojich občanov, ktorí odišli bojovať do radov IS v Sýrii či Iraku, pričom niektorým z nich v ich vlasti dokonca medzičasom odobrali občianstvo.



Niektoré európske krajiny však tvrdia, že podozriví džihádisti by mali byť súdení v tých krajinách, kde spáchali zločiny.