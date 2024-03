Antalya 4. marca (TASR) - Turecko dúfa, že rozhovory o prímerí na Ukrajine sa začnú čoskoro, vyhlásil minister zahraničných vecí Hakan Fidan v nedeľu na konci diplomatického fóra v meste Antalya na juhu Turecka. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Fidan sa ešte v piatok na okraji tohto fóra stretol s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Novinárom povedal, že diskutovali o mnohých témach vrátane Ukrajiny.



"Vo veci Ukrajiny je náš názor taký, že obe strany dosiahli svoje limity v tom, čo môžu vojnou získať. Sme presvedčení, že je čas začať dialóg o prímerí," uviedol Fidan.



"To neznamená uznanie okupácie (Ruskom). O záležitostiach zvrchovanosti a o prímerí by sa však malo rokovať oddelene," povedal.



Turecko, člen Severoatlantickej aliancie (NATO), ktoré má spoločnú námornú hranicu v Čiernom mori s Ukrajinou aj s Ruskom, sa od začiatku invázie Moskvy na Ukrajinu pred dvoma rokmi snaží zachovávať dobré vzťahy s oboma krajinami, píše Reuters.



Ankara poskytuje Ukrajine vojenskú pomoc a vyjadrila aj podporu jej územnej celistvosti. Zároveň sa však stavia proti sankciám voči Rusku.



"Smrť a zranenia vyše 500.000 ľudí a úplné zničenie infraštruktúry a superštruktúry celej krajiny - to je pre nás neprijateľná realita," vyhlásil Fidan. "Toto sa musí nejako zastaviť. Ak sa to má zastaviť, mali by nastať diskusie a túto myšlienku by mal prijať každý," dodal turecký minister.



Ukrajina už skôr oznámila, že na jar plánuje prvý mierový summit vo Švajčiarsku, kde sa vypracuje mierový plán, ako dúfa prezident Volodymyr Zelenskyj. Tento plán by mohol byť Rusku odovzdaný na ďalšom stretnutí, uviedol vo februári vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak, napísala Reuters.