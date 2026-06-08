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Turecko dúfa, že vláda po voľbách podporí mierové snahy v regióne
Vzťahy medzi Arménskom a Tureckom sú dlhodobo veľmi napäté a historicky zaťažené, aj keď v posledných rokoch sa občas objavujú pokusy o ich zlepšenie.
Autor TASR
Istanbul 8. júna (TASR) - Turecko v pondelok privítalo výsledok arménskych volieb a vyjadrilo nádej, že vláda premiéra Nikola Pašinjana využije svoje víťazstvo na „odvážnejšie“ kroky smerom k mieru. Informovala o tom agentúra AFP.
„Dúfame, že v povolebnom období Arménsko podnikne odvážnejšie kroky smerom k mieru a normalizácii v regióne,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí, píše TASR.
Vzťahy medzi Arménskom a Tureckom sú dlhodobo veľmi napäté a historicky zaťažené, aj keď v posledných rokoch sa občas objavujú pokusy o ich zlepšenie. Najväčšou prekážkou je arménska genocída, pri ktorej v rokoch 1915 až 1917 zahynulo okolo 1,5 milióna Arménov. Turecko odmieta, že by šlo o genocídu, a hovorí o tragických stratách v kontexte vojny. Tento spor dodnes blokuje uvedenie vzťahov do bežného stavu.
Pašinjan sa v pondelok vyhlásil za víťaza parlamentných volieb, ktoré boli vnímané aj ako test vplyvu Ruska v tejto krajine južného Kaukazu. Predbežné výsledky ukázali, že jeho strana Občianska zmluva získala 49,82 percenta hlasov, čo je viac než dvojnásobok v porovnaní so ziskami konkurentov.
Pašinjanovým hlavným súperom je miliardár Samvel Karapetjan, ktorý zbohatol v Rusku a je v domácom väzení, lebo je obvinený z podnecovania do zvrhnutia vlády. Karapetjan, ktorého blok Silné Arménsko skončil druhý s 23,28 percentami, obvinenia odmieta ako politicky motivované.
Arménski vyšetrovatelia uviedli, že deň pred voľbami vydali aj šesť zatykačov na členov bloku Silné Arménsko, ktorých obvinili z kupovania hlasov. Táto strana sa snaží o tesné obchodné vzťahy s Moskvou a obviňuje Pašinjana, že sa snaží zatiahnuť krajinu do konfliktu s Kremľom.
Aj keď ústredná volebná komisia v pondelok oznámila, že už spočítala hlasy zo všetkých volebných okrskov, konečné výsledky sa očakávajú až v nedeľu, aby mali politické strany čas podať sťažnosti na možné nezrovnalosti, doplnila agentúra AP.
„Dúfame, že v povolebnom období Arménsko podnikne odvážnejšie kroky smerom k mieru a normalizácii v regióne,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí, píše TASR.
Vzťahy medzi Arménskom a Tureckom sú dlhodobo veľmi napäté a historicky zaťažené, aj keď v posledných rokoch sa občas objavujú pokusy o ich zlepšenie. Najväčšou prekážkou je arménska genocída, pri ktorej v rokoch 1915 až 1917 zahynulo okolo 1,5 milióna Arménov. Turecko odmieta, že by šlo o genocídu, a hovorí o tragických stratách v kontexte vojny. Tento spor dodnes blokuje uvedenie vzťahov do bežného stavu.
Pašinjan sa v pondelok vyhlásil za víťaza parlamentných volieb, ktoré boli vnímané aj ako test vplyvu Ruska v tejto krajine južného Kaukazu. Predbežné výsledky ukázali, že jeho strana Občianska zmluva získala 49,82 percenta hlasov, čo je viac než dvojnásobok v porovnaní so ziskami konkurentov.
Pašinjanovým hlavným súperom je miliardár Samvel Karapetjan, ktorý zbohatol v Rusku a je v domácom väzení, lebo je obvinený z podnecovania do zvrhnutia vlády. Karapetjan, ktorého blok Silné Arménsko skončil druhý s 23,28 percentami, obvinenia odmieta ako politicky motivované.
Arménski vyšetrovatelia uviedli, že deň pred voľbami vydali aj šesť zatykačov na členov bloku Silné Arménsko, ktorých obvinili z kupovania hlasov. Táto strana sa snaží o tesné obchodné vzťahy s Moskvou a obviňuje Pašinjana, že sa snaží zatiahnuť krajinu do konfliktu s Kremľom.
Aj keď ústredná volebná komisia v pondelok oznámila, že už spočítala hlasy zo všetkých volebných okrskov, konečné výsledky sa očakávajú až v nedeľu, aby mali politické strany čas podať sťažnosti na možné nezrovnalosti, doplnila agentúra AP.