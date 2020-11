Turecko dúfa, že vlastnú vakcínu proti COVID-19 bude mať do apríla

Ankara 25. novembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu vyhlásil, že Tureckom vyvíjaná vakcína proti ochoreniu COVID-19 by mala byť pripravená na použitie do apríla budúceho roka. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Erdogan v prejave pred zákonodarcami zo svojej vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) tiež povedal, že keď už bude očkovacia látka pripravená, Turecko má v pláne podeliť sa o ňu s celým svetom.



Prezident spomenul, že Turecko opakovane vyzývalo krajiny, aby "neobetovali vakcínu politickým a komerčným ambíciám" a urobili z nej "spoločné vlastníctvo ľudstva".



Turecký líder dodal: "Plánujeme dať vakcínu, ktorú vyvíjame, do služieb celého ľudstva, za najlepších možných podmienok." Svoje slová nespresnil.



Vakcínu nazvanú ERUCOV-VAC vyvíja Univerzita Erciyes v stredotureckej provincii Kayseri a v súčasnosti prebieha prvá fáza jej testovania.



Rektor Univerzity Erciyes Mustafa Čališ tento týždeň oznámil, že čoskoro by sa mohla začať druhá fáza testovania očkovacej látky.