Erdogan kritizoval Nemecko za zásah na tureckej lodi

Istanbul 25. novembra (TASR) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan kritizoval v stredu nedeľňajší zásah nemeckých vojakov na palube tureckej nákladnej lode v Stredozemnom mori, ktorý označil za obťažovanie, informovala agentúra DPA. Tento čin je podľa Erdogana porušením medzinárodného práva.



Nemeckí vojaci podľa Erdoganových slov civilných zamestnancov na palube tureckej lode obťažovali. Turecký líder dodal, že jeho krajina zasiela videozáznamy údajného obťažovania príslušným úradom.



Nemeckí vojaci z fregaty Hamburg v nedeľu vnikli na palubu nákladnej lode Rosaline A, ktorá sa plavila do Líbye. Dôvodom bolo podozrenie, že vezie nelegálnu dodávku zbraní pre jednu zo strán tamojšej občianskej vojny. Turecko však krátko na to prehľadávanie lode zakázalo a nemeckí vojaci museli svoju činnosť ukončiť.



Erdogan v stredu tvrdil, že Rosaline A prevážala len humanitárnu pomoc. Jej zadržanie podľa neho porušilo medzinárodné morské právo.



Nemecké námorníctvo dostalo informáciu o tureckom plavidle od ústredia misie EÚ Irini, ktorej v súčasnosti velí grécky dôstojník. Cieľom tejto operácie je obmedziť pašovanie zbraní do Líbye a pomôcť tak ukončiť krvavú občiansku vojnu.



Hovorca nemeckého ministerstva obrany uviedol, že rozhodnutie o prehľadaní lode Rosaline A prijalo velenie misie EÚ Irini v Ríme.



Grécko a Turecko, oficiálne spojenci v NATO, vedú vo východnom Stredomorí už celé mesiace spor okolo ložísk zemného plynu, pripomína DPA.