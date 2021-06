Erdogan navštívi symbolické mesto Šuša v Náhornom Karabachu

Baku 15. júna (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan má v utorok navštíviť symbolické mesto Šuša, opätovne dobyté spojeneckým Azerbajdžanom počas vlaňajšej vojny s Arménskom o sporný región Náhorný Karabach. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Turecko bolo kľúčovým podporovateľom Azerbajdžanu v tomto konflikte, ktorý vypukol v septembri 2020 a skončil sa po šiestich týždňoch bojov prímerím, ktoré sprostredkovalo Rusko. Vojna si vyžiadala približne 6000 mŕtvych.



Na základe tejto dohody o prímerí Jerevan odstúpil svojmu susedovi územia, ktoré mal predtým desaťročia ovládal – vrátane mesta Šuša, ktoré za kolísku svojej kultúry považujú Arméni i Azerbajdžanci.



Toto pevnostné mesto leží na útesoch zhruba 15 kilometrov od najväčšieho karabašského mesta Stepanakert a jeho pád do azerbajdžanských rúk v novembri znamenal zlomový okamih vojny, konštatuje AFP.



Erdogan pricestoval do Baku v utorok skoro ráno, uviedli miestne médiá, zatiaľ čo vysoko postavený azerbajdžanský diplomat pre AFP uviedol, že turecký líder "sa popoludní stretne v meste Šuša s (azerbajdžanským) prezidentom Ilhamom Alijevom".



Erdogan má na pláne počas svojej návštevy tiež predniesť prejav v azerbajdžanskom parlamente a v stredu navštívi v hlavnom meste Baku futbalový zápas majstrovstiev Európy medzi Tureckom a Walesom.



Ankara, ktorá už roky pomáha vyzbrojovať a vycvičovať azerbajdžanskú armádu, je všeobecne obviňovaná z nasadzovania žoldnierov zo Sýrie so zámerom posilniť azerbajdžanskú armádu, ale ona takéto tvrdenia odmieta.



Vojenský triumf ozbrojených síl Azerbajdžanu (kde sa hovorí turkickým jazykom) nad Arménskom predstavoval pre Erdogana významný geopolitický prevrat, keďže Ankara sa usiluje posilniť svoj vplyv v tejto kaukazskej oblasti.