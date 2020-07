Erdogan odmieta kritiku za jeho snahu zmeniť Hagiu Sofiu na mešitu

Istanbul 3. júla (TASR) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes odmietol kritiku za svoj návrh obnoviť štatút mešity v bývalom chráme Hagia Sofia. Snaha zmeniť chrám späť na mešitu vyvolala obavy nielen v Turecku, ale aj v zahraničí. V piatok o tom informovala agentúra AFP.



„Obvinenia namierené proti našej krajine v súvislosti so zmenou štatútu Hagie Sofie sú priamym útokom na naše právo na suverenitu," vyhlásil Erdogan.



Turecký súd už vo štvrtok rokoval o prípade premeny tohto bývalého pravoslávneho chrámu zo 6. storočia naspäť na mešitu a svoj záverečný verdikt oznámi do 15 dní. Hagia Sofia, ktorá sa nachádza v Istanbule, je v súčasnosti múzeom prístupným pre všetkých.



Na snahu Turecka o zmenu štatútu chrámu reagoval aj americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, podľa ktorého by sa nemal stať mešitou, ako to chce presadiť súčasné turecké vedenie.



„Vyzývame turecké úrady, aby naďalej zachovali Hagiu Sofiu ako múzeum, čo je príklad ich záväzku rešpektovať kultúrne tradície a bohatú históriu, ktoré formovali Tureckú republiku, a zabezpečiť, aby zostala otvorená pre všetkých," napísal v stredu Pompeo vo vyhlásení.



Táto bývalá bazilika, v ktorej boli korunovaní byzantskí cisári, bola postavená v 6. storočí pri vstupe do Bosporskej úžiny a prírodného prístavu Zlatý roh.



Mešitou sa stala v 15. storočí, po dobytí Konštantínopolu Osmanmi v roku 1453. Ako múzeum začala budova slúžiť v 30. rokoch 20. storočia, za vlády Mustafu Kemala Atatürka, ktorý bol zakladateľom sekulárneho moderného tureckého štátu.



Samotný Erdogan, ktorý sa od svojho nástupu k moci posunul k náboženskému konzervativizmu a politickému islamu, uviedol, že premena Hagie Sofie na múzeum bola veľkou chybou. Podľa nedávnych prieskumov podporuje zmenu štatútu múzea aj väčšina Turkov.