Erdogan oznámil, že v Líbyi boli zabití dvaja tureckí vojaci

Ankara 25. februára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok oznámil, že v Líbyi zmietanej občianskou vojnou boli zabití dvaja tureckí vojaci. Informovala o tom agentúra AFP.



"Máme v Líbyi dve obete," uviedol turecký líder pred odchodom na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu bez toho, aby spresnil, kedy a za akých okolností k ich zabitiu došlo.



Erdogan sa cez víkend stal terčom kritiky zo strany opozície po tom, ako pôvodne vyhlásil, že v Líbyi zahynulo "zopár" vojakov, pričom neuviedol ich presný počet.



V severoafrickej Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporila aj vojenská aliancia NATO. Povstanie v rámci tzv. arabskej jari viedlo k pádu dlhoročného režimu líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího a k jeho smrti.



Slabá vláda premiéra Fájiza Sarrádža, ktorá sídli v Tripolise a je uznaná OSN, momentálne kontroluje už len líbyjskú metropolu a malú časť územia na západe krajiny. Od apríla 2019 čelí ofenzíve maršala Chalífu Haftara, ktorý sa snaží dobyť Tripolis. Haftarom podporovaná vláda so sídlom v Tobruku ovládla v posledných rokoch celý východ a juh Líbye vrátane kľúčových ropných polí.



Sarrádžovu vládu podporuje v konflikte Turecko, zatiaľ čo za vládou v Tobruku stoja Spojené arabské emiráty, Egypt, Jordánsko a ruskí žoldnieri.



Po tom, ako Turecko ešte minulý rok podpísalo so Sarrádžovou vládou dohodu, vyslala Ankara do tejto severoafrickej krajiny vojenských inštruktorov. Erdogan v tejto súvislosti minulý týždeň priznal, že v Líbyi sa momentálne nachádzajú aj protureckí bojovníci zo Sýrie.