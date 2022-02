Erdogan plánuje cestu do Spojených arabských emirátov

Istanbul 11. februára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok novinárom oznámil, že sa už zotavil z ochorenia COVID-19 a začiatkom budúceho týždňa podľa plánu odcestuje na návštevu Spojených arabských emirátov. TASR prevzala túto informáciu od agentúry DPA.



"Vďaka Alahovi a očkovaniu som v krátkom čase toto ochorenie prekonal," povedal Erdogan po piatkových modlitbách v Istanbule. Dodal, že mu vyšiel negatívny výsledok testu "po štyroch až piatich dňoch" odkedy sa dozvedel, že sa nakazil.



Erdogan v sobotu oznámil, že on a jeho manželka mali krátko po návšteve Ukrajiny pozitívny test na koronavírusový variant omikron. Prezident bol zaočkovaný dvoma dávkami vakcíny od čínskej spoločnosti Sinovac. V rámci posilňujúcej tretej dávky dostal vakcínu Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech. Jeho manželka Emine sa ešte nezotavila, spresnil turecký líder s tým, že napriek tomu dúfa, že za ním bude môcť prísť do SAE.



V januári Erdogan uviedol, že jeho návšteva v SAE je súčasťou širšieho úsilia o otvorenie novej kapitoly vzťahov s krajinami Blízkeho východu. Ďalšie plány zahŕňajú jeho návštevu Saudskej Arábie. Naopak izraelský prezident Jicchak Herzog by mal v marci navštíviť Turecko.



Vzťahy medzi Ankarou a Spojenými arabskými emirátmi sa narušili v júni 2017. Niekoľko krajín vrátane SAE vtedy náhle prerušilo diplomatické vzťahy s Katarom, uzavrelo hranice, prerušilo dopravné spojenie a zaviedlo sankcie. Ako dôvod uviedli, že Katar podporuje teroristické organizácie a destabilizuje bezpečnostnú situáciu v regióne. Turecko sa v tomto spore postavilo na stranu Kataru.