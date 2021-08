Erdogan varoval EÚ pred vlnou afganských utečencov

Ankara 21. augusta (TASR) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok odkázal Európskej únii, aby sa pridržiavala minulých dohôd o migrantoch a pomáhala susedným krajinám Afganistanu v čase, keď narastajú obavy z novej vlny afganských utečencov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Zvyšujúci sa počet afganských migrantov by mohol predstavovať „vážny problém pre každého", povedal Erdogan počas telefonátu s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom. Atény už vyhlásili, že môžu začať posielať Afgancov späť do Turecka, ktoré grécki činitelia považujú za „bezpečnú" krajinu pre migrantov.



Narážajúc na dohodu z roku 2016, na základe ktorej môžu byť „neregulérni" migranti prichádzajúci do EÚ poslaní späť do Turecka výmenou za pomoc, Erdogan vyzval svojich susedov, aby „úprimne dodržiavali svoje záväzky".



„Nová migračná vlna je neodvratná, ak sa v Afganistane a Iráne neprijmú potrebné opatrenia," povedal Mitsotakisovi turecký prezident. Ankara už rokovala s Teheránom a sprísňuje svoju pohraničnú politiku, dodal Erdogan.



Grécka vláda vo vyhlásení uviedla, že „lídri diskutovali o potrebe podpory bezprostredných susedov Afganistanu, aby mohli Afganci zostať čo najbližšie k svojej domovine".



Mnohí európski lídri, čeliac dramatickému prevzatiu moci radikálnym hnutím Taliban v Afganistane, vyzývajú na uskutočnenie krokov, ktoré majú zabrániť opakovaniu situácie spred niekoľkých rokov, keď masy ľudí utekajúcich pred konfliktmi na Blízkom východe prišli do EÚ práve cez Turecko.



Turecko začalo na hraniciach s Iránom stavať betónový múr, ktorý má zabrániť prílevu utečencov z Afganistanu.



Turecko podobne ako iné krajiny vyslalo do Afganistanu letecký špeciál, ktorý v pondelok do Ankary dopravil 324 tureckých občanov pracujúcich v Kábule. Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu dodal, že Ankara je, čo sa týka evakuácie svojich občanov, v kontakte s veľvyslanectvom v afganskej metropole.