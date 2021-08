Erdogan vymenoval nového rektora renomovanej Bosporskej univerzity

Istanbul 21. augusta (TASR) - Renomovaná Bosporská univerzita (Bogaziči Üniversitesi) v Istanbule má nového rektora. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vymenoval do tejto funkcie profesora Naciho nciho, ktorý bol poverený jej vedením po odvolaní predchádzajúceho rektora. Príslušný výnos bol v sobotu zverejnený v úradnom vestníku, informovala agentúra DPA.



nci, ktorý sa presadil voči 18 ďalším uchádzačom, nahradil Meliha Bulua, ktorý bol považovaný za človeka blízkeho Erdoganovi a odstúpil po protestoch v polovici júla.



Protesty študentov a pedagógov proti dosadeniu Bulu prebiehali na Bosporskej univerzite od januára. Bulu má blízko k Erdoganovej konzervatívnej vládnucej strane AKP a do funkcie bol tiež uvedený dekrétom. V súvislosti s protestmi bolo zatknutých množstvo ľudí. Ľudskoprávni aktivisti kritizovali nadmerné používanie sily a svojvoľné zatýkanie zo strany bezpečnostných zložiek pri potlačení protestov.



Od roku 2018, keď sa v Turecku masívne posilnili právomoci hlavy štátu, Erdogan rozhoduje sám o vymenovaní rektorov. Učitelia aj študenti však zastávajú názor, že svojho rektora by si mali zvoliť sami. V nedávnom prieskume sa 95 percent pedagógov i študentov vyslovilo proti možnému vymenovaniu nciho, pripomenul na Twitteri Oguz Kaan Salici z opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP).



nci svoje politické názory zatiaľ verejne neprezentoval. Ako poverený rektor však odvolal lektora, ktorý sa na protestoch zúčastnil, pripomenula DPA.