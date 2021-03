Turecko EÚ zabránilo monitorovať zbrojné embargo OSN voči Líbyi

Brusel 4. marca (TASR) - Turecko opätovne znemožnilo Európskej únii monitorovať zbrojné embargo Organizácie Spojených národov zavedené voči Líbyi. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Turecké ministerstvo zahraničných vecí vo februári nedalo súhlas na pátranie po dvoch obchodných lodiach, ktoré boli údajne používané na nelegálnu prepravu tovaru do Líbye, pripomína nemecká tlačová agentúra. Obe lode sa plavili pod tureckou vlajkou a preto na nich nemohli uskutočniť prehliadku bez povolenia tureckých úradov.



Vlani v novembri Ankara nemeckým vojakom zakázala prehľadávať tureckú nákladnú loď v Stredozemnom mori a následne nemeckú vládu a Európsku úniu obvinila z protizákonného správania.



EÚ v máji 2020 spustila monitorovaciu misiu Irini s cieľom stabilizovať situáciu v Líbyi a podporiť mierový proces pod vedením OSN. Hlavnou úlohou misie je dohliadať nad dodržiavaním zbrojného embarga OSN zavedeného voči tejto severoafrickej krajine.



Líbya sa nachádza v chaose od zosadenia dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011. Armáda vlády národnej jednoty so sídlom v Tripolise bojuje proti konkurenčnej vláde so sídlom v meste Tobruk. Táto vláda je lojálna veliteľovi Líbyjskej národnej armády, poľnému maršalovi Chalífovi Haftarovi.