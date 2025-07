Turecko evakuuje tisíce ľudí, hasiči bojujú s lesnými požiarmi

Ankara 27. júla (TASR) - Hasiči v nedeľu bojovali s lesnými požiarmi na celom území Turecka, uprostred horúcej stredomorskej vlny horúčav, pričom tamojšie úrady evakuovali viac ako 3600 ľudí z osád v dvoch provinciách. TASR o tom informuje podľa správ tlačovej agentúry Reuters.



Požiare v južných provinciách Mersin a Antalya, ako aj v centrálnej provincii Usak boli z veľkej časti pod kontrolou, ale požiare v severozápadnej provincii Bursa a severnej provincii Karabük stále pretrvávajú, povedal novinárom minister poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Ibrahim Yumakli.



V zalesnenej oblasti medzi okresmi Gürsu a Kestel v regióne Bursa, kde sídli veľká časť tureckého automobilového priemyslu, vypukol v sobotu lesný požiar. Časť diaľnice spájajúcej Istanbul so západoeurópskym mestom Izmir bola preto v sobotu večer pre požiar krátko uzavretá.



Zábery ukázali, ako obrovské plamene pohlcujú stromy v oblastiach blízko domov v Burse. Podľa Yumakliho bolo v okrese Kestel evakuovaných približne 1765 ľudí. Dodal, že 2000 hasičov bojuje s požiarom v tejto oblasti s pomocou šiestich hasičských lietadiel a štyroch vrtuľníkov.



V severnej provincii Karabük, kde už päť dní horí veľký lesný požiar, bolo evakuovaných 1839 ľudí z 19 dedín, povedal Yumakli. Tri lietadlá a 16 vrtuľníkov bojujú s požiarmi v tejto oblasti za náročných podmienok, dodal.



„Prežívame rizikové obdobie. Nezdá sa, že by sa to malo skončiť o dva alebo tri dni,“ povedal Yumakli s odkazom na vlnu horúčav.



Turecká meteorologická služba oznámila, že teploty v niekoľkých regiónoch Turecka by mali v nedeľu dosiahnuť viac ako 40 stupňov Celzia, čo je o šesť až 12 stupňov viac ako je sezónny priemer. V sobotu teplomery na juhovýchode krajiny prvýkrát v histórii zaznamenali 50 stupňov Celzia.