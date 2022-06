Turecko: Fínsko a Švédsko sa zaviazali, že nám vydajú teroristov

Ankara/Helsinki 29. júna (TASR) - Fínsko a Švédsko sa v memorande s Tureckom zaviazali plne spolupracovať v boji proti Strane kurdských pracujúcich (PKK), ktorú považujú za teroristickú organizáciu okrem Turecka i západné krajiny. Oba severské štáty okrem toho prisľúbili, že podniknú konkrétne kroky smerom k vydaniu teroristov do Turecka a budú brániť teroristom v šírení protitureckej propagandy. Vyhlásilo to komunikačné riaditeľstvo tureckej prezidentskej kancelárie, informuje TASR.



Memorandum o bezpečnostnej spolupráci podpísali v utorok pred začiatkom summitu NATO v Madride ministri zahraničných vecí týchto troch krajín a podľa vyhlásenia fínskeho prezidenta Sauliho Niinistöa tak odstránili výhrady Turecka voči kandidatúre Fínska i Švédska na členstvo v NATO.



Ako pokračuje komunikačné riaditeľstvo tureckého prezidenta, z ktorého cituje agentúra Anadolu, severské krajiny sa tiež zaviazali, že neuvalia embargo na turecký obranný priemysel. Dohodli sa aj na vytvorení spoločného mechanizmu s účasťou právnikov a predstaviteľov tajných i bezpečnostných služieb, ktorých úlohou bude dohliadať na plnenie memoranda.



Turecko zároveň potvrdilo svoju "dlhodobú podporu" politike otvorených dverí Severoatlantickej aliancie a v memorande súhlasilo s podporou pozvánky na vstup do NATO pre Fínsko i Švédsko, píše Anadolu.



Fínsky prezident vo svojom vyhlásení pre médiá uviedol, že memorandum potvrdzuje záväzok týchto krajín navzájom sa plne podporovať v prípade bezpečnostných hrozieb.



"V priebehu uplynulých týždňov Turecko vyjadrilo obavy z hrozby terorizmu. Fínsko tieto obavy vždy bralo vážne. Fínsko odsudzuje terorizmus vo všetkých jeho podobách a prejavoch. Ako členská krajina NATO sa Fínsko plne prihlási k protiteroristickým opatreniam a dokumentom Aliancie," zdôraznil Niinistö. Dodal, že Fínsko a Turecko zintenzívnia spoluprácu v boji proti terorizmu, vo vývoze zbraní a tiež vydávaní stíhaných osôb, pričom sa však Fínsko bude riadiť podľa svojich zákonov.