Turecko hlási 600.000 zaočkovaných činskou vakcínou Sinovac za dva dni

Ľudia s ochrannými rúškami a so sociálnym odstupom na zabránenie šíreniu nového koronavírusu sedia v metre v Istanbule 15. mája 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Ankara 16. januára (TASR) - Turecko zaočkovalo viac ako 600.000 ľudí vakcínou proti ochoreniu COVID-19 vyvinutou čínskou spoločnosťou Sinovac za prvé dva dni od spustenia vakcinačného programu v krajine, čo je jeden z najrýchlejších nábehov očkovania na svete. Informáciu priniesla agentúra Reuters s odvolaním sa na údaje tureckého ministerstva zdravotníctva.Turecko spustilo celoštátny očkovací program vo štvrtok (14. januára), keď najprv zaočkovalo zdravotníckych pracovníkov a v prvý deň očkovania viac ako 285.000 ľudí.Vláda pripísala rýchlosť nábehu úspečnej celoštátnej distribúcii vakcín, digitalizovaným zdravotným záznamom a kvalitným nemocničným službám.vyhlásil turecký minister zdravotníctva Fahrettin Koca.Indonézia, ktorá tiež používa vakcínu od čínskej firmy Sinovac, ňou zaočkovala zataiľ 15.301 ľudí. Očkovanie v krajine bolo oficiálne spustené v stredu (13. januára), no vo štvrtok a piatok boli zaočkovaní len zdravotnícki pracovníci a vybraní pracovníci verejného sektora.Prvé tri milióny dávok vakcíny Sinovac dorazili do Turecka koncom decembra. Celkovo má Turecko dostať 50 miliónov dávok. Vakcínu klinicky testovali v Turecku, Brazílii a Indonézii, pričom všetky zmienené štúdie vykazovali rozdielnu mieru jej účinnosti.Vedci v Brazílii označili minulý týždeň vakcínu za 78-percentne účinnú pri symptomatických prejavoch ochorenia, tento týždeň však informovali, že jej celková účinnosť je len niečo vyše 50 percent. Vyššiu mieru účinnosti vakcíny Sinovac hlásili výskumníci z Indonézie (65 percent) a Turecka (91 percent), do tamojších štúdii sa však zapojilo primálo dobrovoľníkov na to, aby boli ich výsledky dostatočne presvedčivé. Svetové zdravotnícke orgány považujú za prospešnú akúkoľvek vakcínu, ktorej účinnosť je vyššia než 50 percent.Od začiatku pandémie v Turecku zaznamenali 2,34 milióna prípadov nákazy a viac ako 23.000 úmrtí.