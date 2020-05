Turecko hlási najnižší počet úmrtí od konca marca

Istanbul 17. mája (TASR) - Turecko zaznamenalo za uplynulý deň ďalších 41 úmrtí na koronavírusovú chorobu COVID-19, čím sa celkový počet obetí v krajine zvýšil na 4096. Vyplýva to z údajov tureckého ministerstva zdravotníctva k sobotňajšiemu večeru, informovala agentúra AP.



Počet úmrtí za 24 hodín do sobotného večera je podľa správy najnižší za jeden deň, aký v Turecku evidujú od konca marca.



Minister zdravotníctva Fahrettin Koca tiež oznámil, že potvrdených bolo ďalších 1610 infikovaných, ktorých celkový počet stúpol na 148.067.



Pätnásť provincií vrátane Istanbulu zaviedlo od sobotu štvordňový zákaz vychádzania. V krajine v boji proti šíreniu nového koronavírusu vyhlásili predtým čiastočné obmedzenia pohybu. Ľudia vo veku do 20 rokov a nad 65 rokov museli zostať doma niekoľko týždňov, medzičasom im však povolili vyjsť von na niekoľko hodín v určených dňoch.



Zmierňovanie opatrení zahŕňa aj otvorenie nákupných centier, holičstiev a kaderníctiev.



Počet provincií, ktoré cez víkendy a počas štátnych sviatkov uzavierajú, sa znížil z 31 na 15, dodáva AP.