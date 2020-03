Turecko hovorí o ďalších migrantoch smerujúcich do EÚ

Brusel/Istanbul 1. marca (TASR) - Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell v nedeľu oznámil, že zvolal krízové zasadnutie na úrovni ministrov zahraničných vecí so zameraním na pokračujúce boje v sýrskej provincii Idlib. Schôdzka sa má uskutočniť počas nadchádzajúceho týždňa, presný termín však ešte nebol stanovený, informovala tlačová agentúra DPA.



Oznámenie bolo zverejnené v čase, keď Turecko už niekoľko dní podniká útoky proti sýrskym vládnym silám, ktoré v Idlibe vedú ofenzívu s cieľom ovládnuť túto poslednú významnejšiu baštu povstalcov v deväť rokov trvajúcej občianskej vojne. Turecké vedenie zároveň začalo posielať tisíce migrantov k hraniciam s EÚ, pričom poukázalo na súvisiace záväzky zo strany Únie.



"Pokračujúce boje v Idlibe a jeho okolí predstavuje vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Spôsobuje nevýslovné ľudské utrpenie medzi tamojšími obyvateľmi a má vážny dosah v danom regióne aj mimo neho," uviedol Borrell vo svojom vyhlásení. Dodal, že pokiaľ ide o túto krízu, EÚ musí zdvojnásobiť svoje úsilie.



Šéf diplomacie EÚ vyzval všetky strany konfliktu v Idlibe, aby sa "bezodkladne znovu zapojili do politického procesu". Únia medzitým musí "naďalej mobilizovať zdroje na zníženie utrpenia civilného obyvateľstva" a zaistiť prísun humanitárnej pomoci do všetkých oblastí.



Podľa Borrella medzitým EÚ "pozorne sleduje migračnú situáciu na svojich vonkajších hraniciach". Zdôraznil, že migračná dohoda medzi EÚ a Tureckom musí byť zachovaná.



Turecký minister vnútra Süleyman Soylu napísal na Twitteri, že Ankara umožnila o nedeľňajšieho dopoludnia prekročiť hranice s krajinami EÚ celkove 76.358 migrantom. Susedné Grécko ani Bulharsko však podľa DPA príchod takéhoto počtu migrantov nehlásili.



Bulharská vláda v nedeľu uviedla, že hranicu neprekročil jediný ilegálny migrant. "V týchto chvíľach je situácia pokojná," vyhlásil bulharský minister obrany Krasimir Karakačanov.



Bulharsko už v piatok posilnilo stráženie svojej 259 kilometrov dlhej hranice s Tureckom. Karakačanov tiež potvrdil, že bulharský premiér Bojko Borisov sa v pondelok stretne s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a bude s ním diskutovať o situácii v Sýrii a o migračnom probléme. Minister neuviedol, kde presne sa bude stretnutie konať.



Podľa vládnych zdrojov v Aténach zabránila grécka polícia a armáda približne 10.000 migrantom prekročiť pohraničnú rieku Evros. Grécko zároveň posilnilo svoje jednotky na pozemnej, ako aj námornej hranici. Danú oblasť navštívil aj grécky minister obrany Nikos Panagiotopulos, ktorý obvinil Turecko z organizovania masového presunu migrantov k spoločnej hranici.



Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v nedeľu oznámila, že na hraniciach EÚ s Tureckom vyhlásila stav "vysokej pohotovosti" a poskytuje podporu pohraničníkom v Grécku.



Ministri zahraničných vecí krajín EÚ chcú prerokovať situáciu okolo Turecka aj na neformálnom zasadnutí naplánovanom na budúci štvrtok a piatok v chorvátskej metropole Záhreb. Potvrdila to v sobotu hovorkyňa diplomatickej služby EÚ Virginie Battuová.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan predtým oznámil, že Turecko otvorilo svoje hranice s dvoma členskými krajinami EÚ - Gréckom a Bulharskom - pre migrantov, keďže už ďalej nemôže zvládať nápor ľudí utekajúcich z vojnou sužovanej Sýrie. Podľa Battuovej však bola téma Turecka zaradená na program nadchádzajúceho zasadnutia už dávnejšie.