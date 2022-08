Turecko hovorí v súvislosti s cestou Guterresa do Ľvova o konci vojny

New York/Ankara 17. augusta (TASR) - Na schôdzke ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom a tureckým prezidentom Recepom Tayyiopm Erdoganom sa bude podľa Ankary diskutovať aj o diplomatických spôsoboch ukončenia vojny na Ukrajine. V stredu o tom informovala agentúra DPA.



Témou stretnutia, ktoré sa uskutoční vo štvrtok v Ľvove, bude aj "ukončenie vojny medzi Ukrajinou a Ruskom diplomatickými cestami", oznámil v utorok Erdoganov úrad.



OSN je v súvislosti s možnými rokovaniami so Zelenským o ukončení bojov oveľa zdržanlivejšia, konštatuje DPA. "Existuje niekoľko otázok, ktoré sa budú riešiť: Konflikt vo všeobecnosti, potreba politického riešenia tohto konfliktu," odpovedal v New Yorku hovorca OSN Stéphane Dujarric na otázku, či prebiehajú aj diskusie o rokovaniach o trvalom prímerí.



Plánované rozhovory so Zelenským budú podľa neho tiež zamerané na situáciu v Záporožskej jadrovej elektrárni, ktorá sa v auguste opakovane stala terčom ostreľovania.



Guterresovi a Erdoganovi sa v júli podarilo sprostredkovať rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom, ktoré sa dohodli na vývoze ukrajinského obilia z prístavov v Čiernom mori. Zdroje v OSN vtedy podľa DPA uviedli, že na tento úspech by sa malo nadviazať. Rokovania o všeobecnom prímerí sú však podľa nich možné len vtedy, ak žiadna z bojujúcich strán nedokáže zaznamenať výrazné územné zisky a vzdá sa cieľa konečného víťazstva.



Guterres opakovane zdôrazňuje, že podporuje tzv. tichú diplomaciu, ktorá hľadá východiská z konfliktu za zatvorenými dverami, pripomína DPA.