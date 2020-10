Turecko hrozbu Európskej únie sankciami odmieta

Ankara/Atény 2. októbra (TASR) - Turecko v piatok odmietlo rozhodnutie Európskej únie o uvalení sankcií naň v prípade, že neprestane s provokáciou a nátlakom na Grécko v súvislosti so sporom o zdroje nerastných surovín a námorné hranice v Stredozemnom mori.



Turecké ministerstvo zahraničných vecí zároveň možnosť riešenia sporu v západnom Stredozemí sankciami označilo za "nekonštruktívne," píše agentúra AFP. "EÚ musí pochopiť, že takouto komunikáciou sa nikam neposunie," odkázala Únii Ankara.



Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis je, naopak, "absolútne spokojný" a víta prístup eurobloku k možným sankciám. Únia podľa neho týmto rozhodnutím vyslala správu jednoty, solidarity a odhodlania, pre ktorú musí byť Turecku jasné, že musí prestať so svojím jednostranným a agresívnym konaním.



Napätie medzi Gréckom a Tureckom sa prehĺbilo po tom, čo Turecko začalo v auguste prieskum v súvislosti s možnými ložiskami ropy a zemného plynu v okolí Cypru a gréckych ostrovov. Do oblasti Stredozemného mora medzi Cyprom a Krétou vyslali obe krajiny svoje námorné sily.



Pred niekoľkými týždňami však Turecko stiahlo prieskumné plavidlo sprevádzané vojnovou loďou z oblasti, kde si Grécko nárokuje výhradné práva na potenciálne podmorské ložiská plynu alebo ropy.



Tento krok viedol k obnoveniu priamych politických kontaktov medzi oboma štátmi - napriek tomu však situácia naďalej vyvolávala obavy z možného vypuknutia otvoreného konfliktu medzi týmito dvoma členskými krajinami NATO.