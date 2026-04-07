Turecko: Imamogla vyšetrujú pre obvinenie z urážky verejného činiteľa
Rozsiahlu korupčnú kauzu kritici označujú za politicky motivovaný pokus o zmarenie jeho šancí kandidovať proti Recepovi Tayyipovi Erdoganovi v prezidentských voľbách.
Autor TASR
Ankara 7. apríla (TASR) - Turecká prokuratúra v utorok spustila ďalšie vyšetrovanie voči väznenému primátorovi Istanbulu Ekremovi Imamoglovi pre obvinenie z „urážky verejného činiteľa“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Úrad hlavného prokurátora v Bakirköy začal vyšetrovanie pre trestný čin 'urážky verejného činiteľa pri výkone jeho povinností' v súvislosti so slovami, ktoré mal údajne vypovedať obžalovaný Ekrem Imamoglu počas pojednávania 6. apríla,“ uviedla prokuratúra v príspevku na sieti X.
Imamoglu bol vzatý do väzby 19. marca 2025 a je obžalovaný zo 142 trestných činov - vrátane úplatkárstva, vedenia zločineckej organizácie, sprenevery, vydierania, manipulácie s tendrami, prania špinavých peňazí, environmentálnych trestných činov a špionáže. Spolu s ním v kauze figuruje viac ako 400 ďalších obžalovaných. Obžaloba má takmer 4000 strán. Imomaglovi hrozí trest odňatia slobody v rozpätí od 849 do 2430 rokov.
Minulý mesiac sa začal proces v prípade obvinenia istanbulského primátora z vedenia zločineckej organizácie. Počas pondelkového pojednávania opakovane vystúpil aj Imamoglu. „V tomto prípade je len jedna zločinecká organizácia, a tou je prokuratúra,“ povedal, pričom táto poznámka podľa AFP vyvolala okamžitú reakciu zo strany prokurátorov.
AFP konštatuje, že konanie je od začiatku poznačené napätými výmenami názorov medzi sudcom, obhajcami a novinármi, s opakovanými spormi o prístup a sedenie v budove súdu v meste Silivri. Vzhľadom na to, že súdny proces sa týka takého veľkého počtu obžalovaných, súdne orgány začali s výstavbou novej súdnej siene špeciálne pre tento proces. Objekt však podľa predstaviteľov Republikánskej ľudovej strany (CHP) nebol dokončený včas.
