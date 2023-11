Turecko je ochotné prijať onkologických pacientov z nemocnice v Gaze

Ankara 2. novembra (TASR) - Turecko je pripravené prijať onkologických pacientov z nemocnice v pásme Gazy, ktorá v stredu zastavila prevádzku pre nedostatok paliva do generátorov. Vo štvrtok to uviedol turecký minister zdravotníctva Fahrettin Koca. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



Zavretá nemocnica bola v pásme Gazy jedinou, ktorá poskytovala onkologickú liečbu. Koca v príspevku na sociálnej sieti napísal, že Ankara je pripravená priviesť do Turecka onkologických pacientov aj ostatných, ktorí akútne potrebujú pomoc.



Medzinárodné spoločenstvo a príslušné inštitúcie podľa jeho slov nevyvinuli dostatočnú iniciatívu, aby sa konflikt vyhol nemocniciam. "Záchrana životov pacientov je teraz povinnosťou," dodal.



Spojené arabské emiráty (SAE) nedávno avizovali, že plánujú ošetriť 1000 palestínskych detí z pásma Gazy. O spôsobe ich presunu do SAE však neinformovali.



Turecko dosiaľ odoslalo viac ako 200 ton humanitárnej pomoci a tím zdravotníkov do Egypta určených pre pásmo Gazy. Ankara tiež ponúkla zriadenie poľnej nemocnice pri hraničnom priechode Rafah.



Tureckí predstavitelia ostro odsúdili izraelské bombardovanie pásma Gazy v odvete za útok teroristov z hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra a obe strany vyzvali na prímerie.