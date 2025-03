Turecko je opatrne optimistické po dohode medzi sýrskou vládou a SDF

Ankara 11. marca (TASR) - Nemenovaný turecký predstaviteľ v utorok pre agentúru Reuters vyjadril "opatrný optimizmus" nad dohodou medzi novou dočasnou vládou Sýrie a kurdskými milíciami Sýrske demokratické sily (SDF). Ankara podľa neho bude potrebovať viac detailov o procese implementácie dohody, informuje TASR.



SDF ovládajú rozsiahle oblasti na severovýchode Sýrie a podporujú ich Spojené štáte. V zoskupení viacerých milícií hlavnú zložku tvoria Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG). Vláda v Ankare ich považuje za odnož Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú považuje za teroristickú organizáciu.



Úrad dočasného prezidenta Sýrie Ahmada Šaru zverejnil v pondelok vyhlásenie podpísané oboma stranami, v ktorom oznámili dohodu o "začlenení všetkých civilných a vojenských inštitúcií severovýchodu Sýrie pod správu sýrskeho štátu vrátane pohraničných staníc, letiska a ropných a plynových polí". Dohoda by sa mala zrealizovať do konca roka.



"V súvislosti s dohodou sme opatrne optimistickí. Okrem dosiahnutej dohody sa v tejto fáze pozeráme aj na to, ako sa bude realizovať," povedal nemenovaný turecký predstaviteľ pre agentúru Reuters. "Teroristická organizácia (z pohľadu Ankary SDF, pozn. TASR) dávala sľuby aj predtým, takže sa skôr pozeráme na realizáciu než na vyjadrenie zámeru," uviedol.



Turecko, ktoré patrí k najväčším podporovateľom nového sýrskeho vedenia, stále ovláda sever Sýrie v rámci cezhraničných operácií proti kurdským milíciám. Dlhodobo požaduje, aby sa bojovníci YPG odzbrojili a rozpustili, ako aj odchod kurdských militantov, ktorí pôvodne nepochádzajú zo Sýrie.



Turecký predstaviteľ, ktorý si želal zostať v anonymite, uviedol, že dohoda medzi Damaskom a SDF nemení odhodlanie Turecka v boji proti terorizmu. Pred vstupom kurdských milícií do sýrskych inštitúcií je podľa neho nutné, aby sa zrušila veliteľská štruktúra YPG. "Je dôležité, aby sa integrovali, a nie aby vstúpili, pričom by naďalej zostali YPG," uzavrel.