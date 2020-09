Turecko je pripravené pomôcť Azerbajdžanu vziať si Náhorný Karabach

Istanbul 29. septembra (TASR) - Turecko je "plne pripravené" pomôcť Azerbajdžanu vziať si späť Náhorný Karabach - arménsku enklávu na území Azerbajdžanu. Vyhlásil to v utorok hovorca tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.



"Turecko sa bude plne angažovať v pomoci Azerbajdžanu získať späť jeho okupované územia a v obrane jeho práv a záujmov podľa medzinárodného práva," uviedol riaditeľ komunikačného odboru kancelárie tureckého prezidenta Fahrettin Altun, ktorého citovala agentúra AFP.



Turecko podľa Altuna dúfa, že utorňajšie zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN v tejto veci "vytvorí pevný základ pre riešenie".



"Niet pochýb o tom, že svet bude počuť náš rev, ak by Azerbajdžan utrpel podľa medzinárodného práva čo i len najmenšiu nespravodlivosť," varoval Altun.



Arménsko už skôr obvinilo Turecko z toho, že posiela žoldnierov na podporu azerbajdžanských síl do Náhorného Karabachu, čo ale Ankara oficiálne poprela.



Altun zase obvinil Arménsko z porušovania Ženevských dohovorov v pohraničnej oblasti, pričom pochválil Azerbajdžan za "dodržiavanie medzinárodného práva do posledného písmenka".



Konflikt v Náhornom Karabachu, ktorý sa opätovne obnovil v nedeľu, si vyžiadal už desiatky obetí na oboch stranách vrátane civilných.



Náhorný Karabach (Náhorná karabašská republika), kde približne 95 percent obyvateľstva tvoria Arméni, je medzinárodne neuznaný štát na území Azerbajdžanu pod vojenskou kontrolou Arménska. Náhorný Karabach vyhlásil nezávislosť v roku 1991 po vojne medzi arménskymi separatistami a Azerbajdžanom, ktorá si vyžiadala približne 30.000 obetí.