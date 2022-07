Turecko je pripravené pomôcť s odmínovaním ukrajinských prístavov

Istanbul 22. júla (TASR) - Turecko je pripravené pomôcť Ukrajine s odmínovaním jej čiernomorských prístavov, aby tadiaľ bolo možné vyvážať do sveta ukrajinské obilie. Vyhlásil to v piatok zahraničnopolitický poradca tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana Ibrahim Kalin, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"V prípade potreby môže odmínovanie vykonať tretia krajina. My, Turecko, sme pripravení pomôcť," povedal Kalin v tureckej televízii NTV.



Dohoda, ktorú separátne podpísala Ukrajina a Rusko s Organizáciou Spojených národov a Tureckom v piatok v Istanbule, umožní vývoz ukrajinského obilia cez doteraz zamínované ukrajinské čiernomorské prístavy. Ukrajinské námorníctvo zamínovalo pobrežie, aby tadiaľ znemožnilo ruský vojenský útok.